【麻疹來襲】陳肇始︰已向外傭中介公司發信加強呼籲接種疫苗

《經濟通通訊社２７日專訊》對於有關外傭方面的麻疹應對措施，食物及衛生局局長陳肇始

出席立法會會議後表示，衛生防護中心和勞工處已向外傭中介公司發信，以加強呼籲外傭接種疫

苗。

陳肇始又指，因應機場爆發麻疹，過去幾天已在機場設立疫苗注射站，並增加人手、注射站

和延長開放時段，令機場員工接種疫苗的運作更加暢順。

她又提醒外遊人士，應加強個人衛生及戴口罩，並於旅遊前了解自己曾否接種疫苗或出過麻

疹。（ｙｎ）

