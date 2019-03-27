《鍾之日記》國泰買快運，股價過山車

《鍾之日記》３月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸今早走勢牛皮僅低開２點，隨著滬指重返三千關，加上內房股及本地地產股有追捧

，騰訊（００７００）等重磅股亦見承接，帶動恆指由跌轉升，午後更最多升１９５點，高見

２８７６２點，最終全日收升１６１點或０﹒５６％，報２８７２８點。主板總成交連續兩日不

足千億元，錄９３３﹒０３億元，較昨日增加５﹒６％。



＊工業利潤降１４％罕見，Ａ場縮量守三千＊



中國１－２月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額７０８０億人民幣，同比降１４％，

是自２０１１年１０月路透有該數據記錄以來的單月最低值（１－２月合並計算）。統計局指汽

車、石油加工和鋼鐵等行業利潤下降，加之春節假期，是利潤下滑的主因，市場分析大都認為數

據印證當前內地需求仍贏弱，短期工業企業利潤還將繼續下探。

工業企業利潤同比超預期下行，降幅達兩位數，近十年罕見，一度令滬綜指高開後倒跌，失

守三千，低見２９８７點，但市場「飲酒吃藥」行情出現，在白酒及醫藥股的帶動下，滬綜指極

速翻紅，午後愈升愈有，最終全日上揚０﹒８５％，報３０２２﹒７２點，終止兩連跌。成交進

一步收窄至６６４８億元人民幣，較上日（２６日）成交減少逾千億，跌１３％。



＊國泰買茄子航空，陷三方暗戰＊



自從廉價航空打入香港後，便徹底改變了行業生態，廉宜的價格加上「搶平機票」的飢餓營

銷策略，令香港人到海外旅行的意欲大增。不過，本港最大廉航公司香港快運屬於海航集團旗下

，若債務違約問題蔓延至該兩家公司，將嚴重影響本港市民出行，情況備受外界關注。

國泰航空（００２９３）今日公布，以４９﹒３億元收購香港快運所有股本，當中２２﹒５

億以現金支付，其餘２６﹒８億元擬透過發行及更替承兌貸款票據結付。交易將於今年１２月底

或之前完成，完成後香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。

不過，海航集團具有中資背景，董事長王健去年在法國離奇死亡，更令海航及中共官方的關

係更顯得千絲萬縷，因此香港快運或須待官方同意才可賣盤予國泰。有報道指中聯辦對交易感不

滿，香港快運董事長鍾國頌不願意出售快運予國泰，正尋求法律意見。

香港快運截至去年１２月底止，權益應佔資產淨值約１１﹒１９億元，今次國泰以超高溢價

收購快運，股民未予肯定，今日股價跌２﹒５％，報１３﹒３４元。不過大行都看好今次交易，

瑞信認為國泰可享長遠效益並實現協同效應，富瑞認為國泰資金充足，估計現金的收購部分對公

司來說沒有問題。

持有國泰股權的國航（００７５３）今日就大升３％、南航（０１０５５）亦升２﹒４％。



＊內地遂削新能源車補貼，車股個別走＊



財政部等四部委發布通知，明確今年的新能源汽車補貼將大幅度降低，促進產業優勝劣汰。

《通知》調整新能源汽車的補貼標準及技術要求。簡單來說，新能源車的續航里程長，電池密度

大，能耗水平高的新能源車將獲得最大額度的補貼，而續航２５０公里以下的會直接取消補貼。

對於補貼的退坡力度，財政部指，是分階段釋放壓力。２０１９年補貼標準在２０１８年基

礎上平均退坡５０％，至２０２０年底前退坡到位。這一退坡比例與當前整車綜合成本下降的比

例基本適應。

多家車企對今次調整都表示是意料中事，並早有布局，估計短期內會對市場造成一定衝擊，

但長期看市場回歸到正常的商業狀態。而減少了對補貼的依賴性，這有利於新能源汽車行業的整

體發展。

中金報告亦認為，調整有助於中高端新能源乘用車增長，預計２０１９年新能源車銷量同比

增長２０％。同時亦會有利於拉動中游材料端需求增長，預計全年鋰電池材料銷量會增長逾

３０％。

雖車企及投行都對較樂觀看待今次補貼調整，但市場對政策的影響未有一致看法，汽車板塊

今日互見漲停。比亞迪（０１２１１）偏軟，跌２﹒４％，華晨（０１１１４）亦跌１﹒１％，

廣汽（０２２３８）亦微跌０﹒２％；但長汽（０２３３３）則漲２％。市傳吉利

（００１７５）的母公司浙江吉利集團將向戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ ＡＧ）收購旗下小型車品

牌Ｓｍａｒｔ５０％的股份，吉利收市微揚０﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

