《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟委員會周二（２６日）公布５Ｇ網絡安全指引，歐盟成員
國將評估各國自身的５Ｇ網絡風險，委員會最遲於明年１月前訂出應對方案。歐盟委員會未有響
應美國的呼籲，封殺華為進入當地５Ｇ網絡建設的市場，不過委員會表示，個別歐盟國家可自行
決定是否因國家安全理由，排除某些公司參與當地市場。
華為歡迎歐盟委員會的決定，認為其評估客觀和相稱，又期望華為可為歐洲網絡安全框架作
出貢獻，令５Ｇ技術成功在歐洲發展。（ｅｙ）
27/03/2019 09:53
【華為風波】歐盟不禁止華為參與當地５Ｇ網絡建設
《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟委員會周二（２６日）公布５Ｇ網絡安全指引，歐盟成員
國將評估各國自身的５Ｇ網絡風險，委員會最遲於明年１月前訂出應對方案。歐盟委員會未有響
應美國的呼籲，封殺華為進入當地５Ｇ網絡建設的市場，不過委員會表示，個別歐盟國家可自行
決定是否因國家安全理由，排除某些公司參與當地市場。
華為歡迎歐盟委員會的決定，認為其評估客觀和相稱，又期望華為可為歐洲網絡安全框架作
出貢獻，令５Ｇ技術成功在歐洲發展。（ｅｙ）
|生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照，包括渣打、中銀、眾安
|FOCUS27/03/2019
【FOCUS】華為P30再顯實力 歐洲難買侵侵「封殺帳」
|生財有道27/03/2019
《開市Good Morning》林家亨：北汽明年可升至9元
|剖析天下27/03/2019
【波音驚魂】737 Max手尾長 北京連出3招示顏色
|生財有道27/03/2019
國泰49億購香港快運 富瑞：國泰資金充足 對方案感正面
|中國故事27/03/2019
【京城近觀】互聯網企業的反腐之路
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰