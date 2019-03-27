【華為風波】歐盟不禁止華為參與當地５Ｇ網絡建設

《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟委員會周二（２６日）公布５Ｇ網絡安全指引，歐盟成員

國將評估各國自身的５Ｇ網絡風險，委員會最遲於明年１月前訂出應對方案。歐盟委員會未有響

應美國的呼籲，封殺華為進入當地５Ｇ網絡建設的市場，不過委員會表示，個別歐盟國家可自行

決定是否因國家安全理由，排除某些公司參與當地市場。

華為歡迎歐盟委員會的決定，認為其評估客觀和相稱，又期望華為可為歐洲網絡安全框架作

出貢獻，令５Ｇ技術成功在歐洲發展。（ｅｙ）

