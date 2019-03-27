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27/03/2019 11:26

【補貼退坡】交銀國際：新措施短期影響新能源車銷量，但方向正確

　　《經濟通通訊社２７日專訊》財政部、發改委等部委聯合發布通知，將降低新能源乘用車、
新能源客車、新能源貨車補貼標準，促進產業優勝劣汰。交銀國際發表報告指，汽車行業削減新
能源汽車補貼短期不利，但方向正確，因為新政將迫使車企專注於技術升級以降低成本，或直接
將成本轉嫁予供應鏈及客戶。交銀國際預計國內新能源汽車市場的競爭將更加激烈，車企正在加
快推出新能源車型，但新措施將損害今年的新能源汽車銷量增長，維持行業同步評級。（ｅｙ）

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