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27/03/2019 14:56

【博鰲論壇】美國前商務部長：５Ｇ應是企業競爭而非國與國對立

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中美兩國的５Ｇ紛爭升溫，美國前商務部部長古鐵雷斯在博鰲
亞洲論壇上表示，５Ｇ技術的發展應該是企業與企業之間的競爭，如果把技術的發展當成不同國
家政府之間的對立，這種想法是毫無依據的。古鐵雷斯表示，無論是國有企業還是民營企業，技
術的發展最終應由企業來推進。
　　對於現階段美國貿易政策的後果，古鐵雷斯坦言，只有時間能夠告訴我們答案。（ｃａ）

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