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即市新聞

27/03/2019 13:04

【ＦＯＣＵＳ】華為Ｐ３０再顯實力，歐洲難買侵侵「封殺帳」

　　【ＦＯＣＵＳ】借著大大正在歐洲訪問的人氣，加上蘋果周一（２５日）發布會的「暖場」
，巴黎當地時間周二（２６日）下午，華為在歐洲揭盅市場期待已久的旗艦手機Ｐ３０　Ｐｒｏ
。潛望式長焦鏡頭、５０倍月球表面、清晰還原極光與銀河……以「Ｒｅｗｒｉｔｅ　ｔｈｅ
Ｒｕｌｅｓ」為主題的發布會，暗示華為改寫智能手機攝影規則的雄心。
　　而來自歐盟、德國、法國、挪威、意大利等的最新表態，令侵侵軟硬兼施游說歐洲盟友封殺
華為的努力愈來愈顯收效甚微。被歐亞集團評價為「最具競爭力的高性能、高服務、高創新」公
司的華為直言，「試圖打消美國的懷疑是浪費資源」，似正傾向以實力殺出一條生存血路。

＊拋離蘋果、三星，重寫手機攝影規則＊

　　中國智能手機市佔率早已被華為「打殘」的蘋果，周一（２５日）以４項全新數字服務，宣
告將從設備向服務轉型。儘管公司股價已較去年１０月時低位勁彈逾三成，Ａｐｐｌｅ　ＴＶ＋
更被視作ＮｅｔＦｌｉｘ的「毒藥」，但仍被華為發推嘲諷為，「Ｔｈａｎｋｓ　ｆｏｒ
ｔｈｅ　ｗａｒｍ　ｕｐ，ｎｏｗ　ｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｍａｉｎ　ｅｖｅｎｔ（多謝暖場，
現在才到好戲登場）。」
　　華為今次主打的Ｐ３０　Ｐｒｏ搭載４個攝像頭，其中採用的潛望式模組設計，可實現高達
５０倍數碼變焦效果。除了在國外權威評測網站ＤＸＯ　Ｍａｒｋ手機攝影排行榜奪得創紀錄的
最高分，華為消費者業務ＣＥＯ余承東在發布會上，多次以Ｐ３０　Ｐｒｏ跟ｉＰｈｏｎｅ
ＸＳ　Ｍａｘ、Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｇａｌａｘｙ　Ｓ１０＋比較，顯示華為在低光、遠攝等的表
現均都大幅拋離蘋果、三星。
　　他在三機對比拍攝星空時更戲言：「Ｇａｌａｘｙ　ｐｈｏｎｅ　ｃａｎｎｏｔ　ｓｅｅ
ｇａｌａｘｙ。」。
　　選擇在巴黎發布新機可謂深思熟慮。就在發布會前，大大剛剛在當地與法國總統馬克龍、德
國總理默克爾、歐盟委員會主席容克舉行聯合記者，意有所指稱，「不能讓相互猜疑佔據上風，
不能總是相互提防，擔心對方在背後搞小動作。」

＊５Ｇ部署複雜，禁用增時間金錢成本＊

　　而就在侵侵上周派特使赴柏林強化對華為的安全警告後，德國總理默克爾周二明言，不相信
僅僅因為一家公司來自某個國家就將其排除；歐盟委員會同日公布＜５Ｇ網絡安全指引＞，亦未
有響應美國呼籲封殺華為進入；發起「增強電信網絡安全」提案的法國議員Ｂｏｔｈｏｒｅｌ則
稱，該法案並不尋求禁止華為的設備。
　　歐洲無視侵侵軟硬兼施，背後難離現實考慮。英國沃達豐、德國電信、法國Ｏｒａｎｇｅ等
早前警告各國政府，禁用華為將導致５Ｇ服務推出延遲數年，並增加數以十億歐元成本。政治風
險諮詢公司歐亞集團分析師Ｐａｕｌ　Ｔｒｉｏｌｏ認為，５Ｇ部署是有史以來最複雜、最昂貴
的技術項目之一，而華為是「最具競爭力的高性能、高服務、高創新」的公司。
　　儘管已下達華為禁令的國家地區（美國、澳洲、日本、台灣）ＧＤＰ接近全球三分一，另有
加拿大、新西蘭躍躍欲試加入；但除印尼、沙特、南非、土耳其、阿聯酋堅決擁抱華為外，猶疑
加入侵侵陣營的還包括歐洲、俄羅斯、新加坡、西班牙、泰國等大堆國家。
　　隨著華為輪值董事長徐直軍周二在深圳直言，試圖打消美國對華為５Ｇ領域的懷疑是浪費資
源，無論是最新Ｐ３０　Ｐｒｏ還是穩居歐洲三分一市場的交換機、路由器，華為以實力反擊美
國「５Ｇ鐵幕」的精彩劇情才剛剛開始。（經濟通通訊社　俞瑾）

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