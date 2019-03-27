《日入而息》金管局發３個虛擬銀行牌，恒地財團近９９億奪啟德地

《今天重點》﹡金管局首批發出３個虛擬銀行牌照，包括渣打中銀眾安；銀公稱有助推進本

港金融科技發展和促進普及金融；中銀香港（０２３８８）、京東與怡和獲

虛擬銀行牌，初始投資２５億；渣打與電盈等設新虛擬銀行，渣打持股

６５﹒１％；金管局指發牌無偏好於銀行或中資背景；或多或少帶來競爭，

團隊需具風險管理能力；金管積極處理其餘５份申請，部分接近完成階段

﹡恆地（０００１２）、會德豐及新世界（０００１７）財團９８﹒９億奪啟

德地符預期；測量師指啟德地成交價符合預期，料落成後呎價逾２萬



《即日市況》﹡中港地產股受捧，港股全日漲１６１點報２８７２８，成交９３３億



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒８５％終止兩連跌，醫藥股拉升車股跌



《美元匯價》﹡日本央行傾向鴿派，短線日圓支持１１１﹒３；歐元最新報１﹒１２７３

╱７７，日圓最新報１１０﹒２７╱３０



《公司業績》﹡重農商行（０３６１８）去年純利升１﹒４％，派末期息２０分

﹡重慶銀行（０１９６３）去年多賺１﹒２％，末期息１５﹒４分人民幣

﹡ＭＩ能源（０１５５５）、高富集團（００２６３）、興業太陽能

（００７５０）、中國再生醫學（０８１５８）延遲公布業績

﹡大連港（０２８８０）去年多賺近半成，息１﹒９分人民幣

﹡粵海置地（００１２４）年賺２﹒２億升３﹒６倍，不派息

﹡春泉（０１４２６）去年可供分派收入跌６％，末期每單位分派７﹒２港仙

﹡大新金融（００４４０）全年純利１９億跌６５％，息１﹒０９元

﹡大新銀行（０２３５６）全年盈利２４﹒８億升１３％，息３５仙

﹡北控水務（００３７１）去年多賺２０％至４４﹒７億元，派８﹒３仙

﹡合生創展集團（００７５４）去年度盈利５７﹒７５億元跌０﹒４％，息

２０仙

﹡中國糧油（００６０６）去年賺１３﹒４６億元跌５６％，派１﹒５仙

﹡中視金橋（００６２３）去年賺８２１３萬人幣，息７﹒７１港仙

﹡香港電視（０１１３７）去年虧損收窄至１﹒３３億元，不派息

﹡都市麗人（０２２９８）全年多賺１９％至３﹒７８億人幣，連特息派

９﹒９５港仙

﹡威勝集團（０３３９３）去年度賺２﹒７１億人幣跌１０％，息２０港仙

﹡環球醫療（０２６６６）去年多賺１８％至１３﹒５億人幣息２７港仙

﹡威高（０１０６６）去年純利跌１５％，末期息０﹒０５２元人幣

﹡美聯工商舖（００４５９）全年純利跌４６﹒５％至４８１５萬元，不派息

﹡紫光控股（００３６５）去年盈轉虧蝕１﹒３億元，不派息

﹡雲遊控股（００４８４）去年盈轉虧蝕２﹒８億元人幣，不派息

﹡亞洲金融（００６６２）去年純利下跌４６﹒４％，派末期息５仙

﹡匯控（００００５）宣派２０１８年度第四次股息每股０﹒２１美元

﹡陳唱國際（００６９３）去年純利上升１９﹒７％，派末期息９﹒５仙

﹡龍翔集團（００９３５）去年多賺３３％至６６９３萬元，末期息２仙

﹡紛美包裝（００４６８）全年純利升５％至３﹒６億人幣，末期息０﹒１４

港元



《公司資訊》﹡山東高速金融（００４１２）附屬以２３３１萬元向關連人士出讓信託權益

﹡北京汽車（０１９５８）向北京奔馳增資，布局新能源汽車業務；新政初期

壓力或較大，不排除產品價格調整

﹡騰訊控股（００７００）回應撤銷企鵝影視：更名僅限內部架構名稱，品牌

沒有變化

﹡大唐環保（０１２７２）料今年煤價有下跌趨勢，派息將在年報披露

﹡大新銀行（０２３５６）去年淨息差升３點子，已就貿易戰作充足撥備；大

新銀行料淨息差受壓，傳統銀行可與虛擬銀行各自發展

﹡５１信用卡（０２０５１）暫未有派息計劃，會加大研發投入

﹡鐵貨（０１０２９）阿穆爾河大橋已連接中俄兩端，可節省運輸成本

﹡國銳地產（００１０８）完成收購美國洛杉磯地塊

﹡香港電視（０１１３７）今年目標訂單商品交易額３２億，Ｏ２Ｏ門市增至

１２０間；未來仍維持投資期，今年重點發展長者ＡＰＰ

﹡永達汽車（０３６６９）毛利率改善，未來或分拆金融業務

﹡港鐵（０００６６）成立委員會調查荃灣線事故，冀三個月內提交報告

﹡聯想控股（３３９６）聯營公司拉卡拉Ａ股上市申請獲審核通過

﹡佳源（０２７６８）今年合約銷售目標２８０億人幣，擬４月重推屯門「菁

雋」；沈天晴回應會否再押股份：是上市公司給大股東的權利



《國企紅籌》﹡四川成渝高速（００１０７）４月１日起四川省實施貨車差異化收費

﹡華僑城（０３３６６）收購中山土地項目２１％股權，涉３﹒３億元人民幣

﹡北控（００３７１）稱今年將有３９家水廠提價，未來會繼續海外併購

﹡中車時代電氣（０３８９８）冀今年新增訂單按年單位數增長



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）以１﹒６億元人民幣奪遼寧省沈陽市住宅地

﹡神州控股（００８６１）與法國公司就發展物聯網簽署諒解備忘錄

﹡中金稱比亞迪（０１２１１）可通過銷量增成本降，應對補貼退坡

﹡海爾電器（０１１６９）去年純利升１３﹒７％，派末期息３８港仙；委任

解居志為行政總裁，李華剛退任

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《中國要聞》﹡民航局暫停頒發波音７３７ＭＡＸ飛機的適航證

﹡中法聯合聲明表示共同維護多邊主義，完善全球治理

﹡習近平與默克爾會面，加大中德在人工智能等領域合作

﹡財政部表示研究支持燃料電池車、新能源公交車政策；降增值稅利改善企業

經營效益及競爭力

﹡中證監主席易會滿會見新加坡副總理兼新加坡金融管理局主席；中證監副主

席方星海稱讓更多境內外產業和機構客戶參與原油期貨

﹡華為發布Ｐ３０系列智能手機，售價７９９歐元起；華為副董事長稱計劃下

半年發布一款顛覆性ＶＲ終端

﹡統計局表示春節假期因素是部分工業利潤下降主因

﹡國家禁毒委員會要求各地嚴控工業大麻許可審批

﹡海關表示進口增值稅率４月起下調，料減負２２５０億元

﹡天津房地產集團前總經理熊光宇涉違紀違法受查

﹡李克強稱減稅助力企業打好「金算盤」，杜絕揩減稅油

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《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０５４２﹒７點

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《其他消息》﹡金管局收市後舉行傳媒簡報會，料公布首批虛擬銀行發牌名單；首批發出

３個虛擬銀行牌照，包括渣打中銀眾安

﹡銀公稱有助推進本港金融科技發展和促進普及金融

﹡中銀香港（０２３８８）、京東與怡和獲虛擬銀行牌，初始投資２５億

﹡陳肇始稱暫已為逾１６５０名機場人員接種疫苗；稱已向外傭中介公司發信

加強呼籲接種疫苗

﹡通訊辦２６吉赫２８吉赫頻帶指配予中移動數碼通香港電訊以提供５Ｇ服務

﹡保監局收取新使用者收費之附屬法例周五（２９日）刊憲

﹡李家超重申特區政府有全權決定是否處理個案移交要求；立法會辯論擱置修

例議案，李家超稱議案命題有誤；楊岳橋批修例為暗渡陳倉，盧偉國不支持

擱置議案

﹡深股通額度全日流走４﹒９４億元；滬股通額度全日用４﹒９億元

﹡德拉吉稱歐元區經濟前景下行，將維持寬鬆貨幣政策

﹡李嘉誠稱一生最重要決定是成立基金會，未回應逃犯條例修訂問題



《博鰲論壇》﹡周小川稱中國願加快改革進程消除貿易扭曲

﹡袁輝稱科創板是改革利好，小ｉ機器人沒定是否登陸

﹡國開行已為一帶一路項目提供近二千億美元融資

﹡財政部鄒加怡稱鼓勵私人資本以創新手段參與一帶一路

﹡美國前商務部長稱５Ｇ應是企業競爭而非國與國對立

﹡格力董明珠稱反腐很重要，很多民企有政商勾結問題

﹡安聯建議中國加快審批外企申請在華設立分支機構

﹡亞投行金立群稱尋求平息對「一帶一路」倡議的擔憂

﹡肖亞慶稱鼓勵國企分拆子公司到科創板上市

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