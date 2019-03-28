《日出而作》美債息倒掛惡化，文翠珊指脫歐協議若通過將辭任

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５６２５．５９ 跌 ３２．１４點╱０．１３％

標普５００ ２８０５．３７ 跌 １３．０９點╱０．４６％

納斯達克 ７６４３．３８ 跌 ４８．１４點╱０．６３％

倫敦富時１００ ７１９４．１９ 跌 ２．１０點╱０．０３％

法蘭克福ＤＡＸ １１４１９．０４ 跌 不足１點╱０．００％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３０１．２４ 跌 ６．１４點╱０．１２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．４５，歐元兌美元１．１２５１



《最新資訊》﹡牧原股份料首季巨蝕逾５億，深交所發函要求說明原因

﹡德拉吉表示歐洲央行必要時可再推遲加息

﹡運房局公布無意規定新盤標售單位量

﹡美債息倒掛惡化，十年期債息１５個月低，美股受壓

﹡新西蘭意外轉鴿，紐元創７周最大跌幅

﹡中科潘焯鴻指中期報告無考慮全盤證據，研提司法覆核

﹡泰國７個反對黨結盟組聯合政府，圖阻總理巴育連任

﹡北方礦業（００４３３）料去年虧損逾５億元，商譽減值

﹡長城一帶一路（００５２４）料去年虧損，應收款減值

﹡建屋貸款（００１４５）料去年虧損逾８﹒９億，資產減值

﹡立法會否決擱置設立中港移交逃犯安排的議案

﹡下議院否決全部脫歐選項，文翠珊承諾協議通過將下台

﹡港再多５人感染，機場職員曾打兩針仍中招

﹡深交所與盧森堡交易所啟「綠色固定收益產品信息通」

﹡美國１月貿易逆差縮窄，對華貿易逆差為６月來最低

﹡方正證券雙積分等措施護航，新能源車發展趨勢不改

﹡中國人壽（０２６２８）去年純利跌６５％，派末期息１６分

﹡中國銀河（０６８８１）去年盈利減２７％，派息９分

﹡中集集團（２０３９）去年盈利增加３５％，派息５５分

﹡永泰地產（００３６９）去年純利跌近３４％，派末期息２１仙

﹡甘肅銀行（０２１３９）年度多賺２％，派息１０﹒２２分

﹡宏泰發展（０６１６６）去年純利增２﹒６％，派末期息１１港仙

﹡建設銀行（００９３９）去年純利升５％，派息３０﹒６分

﹡恆生（０００１１）加元７天短存息８﹒８厘

﹡星光文化（０１１５９）今早起停牌

﹡惠生（１３４０）去年虧損擴大蝕３﹒４３億人幣，不派息

﹡萬科（０２２０２）折讓５％配股籌７８億，為境外債務融資

﹡調查小企對港前景信心弱，亞太地區最低



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）去年蝕近７０億人幣，今年首季料轉賺

﹡江西銅（００３５８）去年度多賺逾４６％，息２０分

﹡首都機場（００６９４）年多賺１０％，息１６﹒２３分

﹡國航（００７５３）去年多賺１％，派息１０﹒３２８分

﹡蒙牛（０２３１９）去年盈利增逾４８％，息１８﹒１分



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）去年少賺近３２％，息２０﹒４分

﹡花樣年（０１７７７）去年少賺３６％，派息４仙



《中國要聞》﹡上交所科創板申報將常態化

﹡第二批８間科創板受理企業名單出爐

﹡首家外資養老保險公司恆安標準獲銀保監批准籌建

