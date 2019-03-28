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28/03/2019 10:44

【企業盈警】福澤（０８１０８）料年度虧損增三至五成，毛利下跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》福澤集團（０８１０８）預期截至２０１８年年底止錄得虧損
，上年同期增加約３０％至５０％，主要歸因於：（ｉ）由於殯葬業務及貸款融資業務放緩，收
入大幅下滑，從而導致毛利下降，（ｉｉ）由於借款增加，集團融資成本顯著上升；及
（ｉｉｉ）年度採用香港財務報告准則第９號「金融工具」項下之預期信貸虧損模型後，由獨立
第三方對公司之應收貸款、應收帳款、按金及其他應收帳進行評估並確認了減值虧損。
　　該公司預期本月底公布業績。（ｅｃ）

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