【企業盈警】瑞強（８４２７）料上季盈轉虧，製品銷售收入減少

《經濟通通訊社２８日專訊》瑞強（０８４２７）預期截至今年年２月２８日止三個月與九

個月的未經審核綜合管理帳目所作的初步審閱，料季度錄得股東應佔除稅後虧損，而上年年同期

則錄得溢利，主要由於預製接線盒銷售所得收入減少。

該公司戕於４月１２日前後刊發業績。（ｅｃ）

