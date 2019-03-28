《經濟通通訊社２８日專訊》非凡中國（０８０３２）公布配售李寧（０２３３１）已發行
股本６﹒８％ 股份已完成，所得款項淨額約１７﹒２億元。由配售事項，集團預期截至今年３
月底止止三個月之公司擁有人應佔溢利預期將較上年同期顯著增加。
董事會認為配售事項乃變現其於李寧部分投資的一個機遇，及董事會將考慮於完成後宣派特
別股息，以作為對股東的回饋。公司計劃於４月９日舉行董事會會議後刊發進一步公告以載列特
別股息及派付之詳情。（ｅｃ）
28/03/2019 10:55
【企業盈喜】非凡配售李寧股份完成，料季度盈利大增，擬派特別息
《經濟通通訊社２８日專訊》非凡中國（０８０３２）公布配售李寧（０２３３１）已發行
股本６﹒８％ 股份已完成，所得款項淨額約１７﹒２億元。由配售事項，集團預期截至今年３
月底止止三個月之公司擁有人應佔溢利預期將較上年同期顯著增加。
董事會認為配售事項乃變現其於李寧部分投資的一個機遇，及董事會將考慮於完成後宣派特
別股息，以作為對股東的回饋。公司計劃於４月９日舉行董事會會議後刊發進一步公告以載列特
別股息及派付之詳情。（ｅｃ）
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