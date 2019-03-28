《經濟通通訊社２８日專訊》鼎立資本（００３５６）公布預期截至２０１８年年底止全年
度虧損約４２００萬，而上年同期溢利約８００萬元。盈轉虧主要由於按公平值於損益列帳之財
務資產未變現虧損和資產減值虧損增加所致。
該公司預期明天（２９日）公布業績。（ｅｃ）
28/03/2019 11:04
【企業盈警】鼎立資本（００３５６）料去年度盈轉虧約４２００萬
《經濟通通訊社２８日專訊》鼎立資本（００３５６）公布預期截至２０１８年年底止全年
度虧損約４２００萬，而上年同期溢利約８００萬元。盈轉虧主要由於按公平值於損益列帳之財
務資產未變現虧損和資產減值虧損增加所致。
該公司預期明天（２９日）公布業績。（ｅｃ）
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