《新股掛牌》康希諾生物（６１８５）開３０﹒５元高上市價３９％

《經濟通通訊社２８日專訊》康希諾生物（０６１８５）今日掛牌開報３０﹒５元比上市價

２２元高出３８﹒６％，暫成交約８０３萬股，涉資２﹒３４億元。

以一手２００股計，不考慮交易費用，每股盈利１７００元。（ｓｃ）

