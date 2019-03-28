《經濟通通訊社２８日專訊》康希諾生物（０６１８５）今日掛牌開報３０﹒５元比上市價
２２元高出３８﹒６％，暫成交約８０３萬股，涉資２﹒３４億元。
以一手２００股計，不考慮交易費用，每股盈利１７００元。（ｓｃ）
28/03/2019 09:21
《新股掛牌》康希諾生物（６１８５）開３０﹒５元高上市價３９％
《經濟通通訊社２８日專訊》康希諾生物（０６１８５）今日掛牌開報３０﹒５元比上市價
２２元高出３８﹒６％，暫成交約８０３萬股，涉資２﹒３４億元。
以一手２００股計，不考慮交易費用，每股盈利１７００元。（ｓｃ）
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