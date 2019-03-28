《盤後部署》期結日港股反覆靠穩，短期或下試２８２００點

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股輕微低收，資金追捧１０年期美國國債避險導致債息

跌至１４個月新低。港股方面，在期結日下走勢波動，今早低開６５點後一度下試２８５５８點

，隨後走勢反彈，午前拗腰高收７點。港股午後走勢繼續反覆不穩，建行（００９３９）因業績

遜預期而拖累股價，然而本地地產股領漲，港股最終收報２８７７５點，升４６點或

０﹒１６％，成交額９２１﹒６５億元跌１﹒２２％；國企指數收報１１２９４點，跌１０點或

０﹒０９％。

Ａ股略現回吐，上証指數失三千關，收報２９９４點，跌２７點或０﹒９２％。深証收報

９５４６點，跌６２點或０﹒６５％。



＊中國豬肉供應減少，美國期貨如坐火箭＊



近來中國因非洲豬瘟問題而屠殺大量養豬，豬肉供給減少，目前生豬產能下降超過１５％，

從而推高豬價。為解決問題，中國從海外大規模進口豬肉，此舉亦同時推動美國豬肉期貨價格急

升。從芝加哥商業交易所４月份豬肉期貨顯示，從２月２０日低位每磅５２美仙左右開始直升，

截到目前為止再上新高每磅８１﹒７５美仙，累積升幅達五成七；而７月及８月合約更曾突破

１００美仙，為歷史罕見現象。

據《華爾街日報》引述業內人士指出，只要中國持續於美國入口生豬，美國豬肉期貨就會持

續上揚。此前因中美貿易戰關係，中國減少入口美國生豬數量，２０１８年入口量下跌４７％至

２﹒９６萬噸。內地券商普遍認為，中國豬價今明兩年有機會再創歷史新高，主要受母豬產能下

跌影響，更甚是去到２０２０年美國生豬價去到每磅１３０美仙水平，目前還有６０％上升空間

。

事實上，中國向美購買生豬，亦是順水人情。據《彭博》引述消息人士指，中國可能向美國

購買生豬達３０萬公噸，創下歷史新高，此舉亦是中國向美國承諾購買農產的部分協議之一。據

消息人士指，其中２０萬公噸將於今年上半年購買。數月以來本港上市豬企股股價日漸反彈，而

早前因中美貿易戰而股價急挫的萬洲（００２８８），現時卻因為中美都擁有豬肉業務而漁人得

利，相信未來股價還有很大上升空間。



＊港股「慢熊」似再現，現時分注開淡倉＊



期結日下，港股今日走勢波動，早市先跌後回穩。惟觀看環球股市走勢反覆靠穩，但上升幅

度有限，並在主要關口位久攻不下，加上資金密密流入美國債券及金價避險，而港股今年首季大

市已有近３０００點升幅，預料再向上突破機會不大。去年不少聲音指港股現「慢牛」狀態，然

而業績期將完結，港股「慢熊」味道反而再次出現，投資者如持倉定力不足則容易損手。短期而

言，港股還先看３月初支持位約２８２００點關口，可考慮現時分注開淡倉食盡波幅，或待恆指

失守關口位後再入場開淡倉未嘗不可。（ｕｌ）

