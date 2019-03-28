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即市新聞

28/03/2019 16:37

《盤後部署》期結日港股反覆靠穩，短期或下試２８２００點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股輕微低收，資金追捧１０年期美國國債避險導致債息
跌至１４個月新低。港股方面，在期結日下走勢波動，今早低開６５點後一度下試２８５５８點
，隨後走勢反彈，午前拗腰高收７點。港股午後走勢繼續反覆不穩，建行（００９３９）因業績
遜預期而拖累股價，然而本地地產股領漲，港股最終收報２８７７５點，升４６點或
０﹒１６％，成交額９２１﹒６５億元跌１﹒２２％；國企指數收報１１２９４點，跌１０點或
０﹒０９％。
　　Ａ股略現回吐，上証指數失三千關，收報２９９４點，跌２７點或０﹒９２％。深証收報
９５４６點，跌６２點或０﹒６５％。
　
＊中國豬肉供應減少，美國期貨如坐火箭＊

　　近來中國因非洲豬瘟問題而屠殺大量養豬，豬肉供給減少，目前生豬產能下降超過１５％，
從而推高豬價。為解決問題，中國從海外大規模進口豬肉，此舉亦同時推動美國豬肉期貨價格急
升。從芝加哥商業交易所４月份豬肉期貨顯示，從２月２０日低位每磅５２美仙左右開始直升，
截到目前為止再上新高每磅８１﹒７５美仙，累積升幅達五成七；而７月及８月合約更曾突破
１００美仙，為歷史罕見現象。　　
　　據《華爾街日報》引述業內人士指出，只要中國持續於美國入口生豬，美國豬肉期貨就會持
續上揚。此前因中美貿易戰關係，中國減少入口美國生豬數量，２０１８年入口量下跌４７％至
２﹒９６萬噸。內地券商普遍認為，中國豬價今明兩年有機會再創歷史新高，主要受母豬產能下
跌影響，更甚是去到２０２０年美國生豬價去到每磅１３０美仙水平，目前還有６０％上升空間

　　事實上，中國向美購買生豬，亦是順水人情。據《彭博》引述消息人士指，中國可能向美國
購買生豬達３０萬公噸，創下歷史新高，此舉亦是中國向美國承諾購買農產的部分協議之一。據
消息人士指，其中２０萬公噸將於今年上半年購買。數月以來本港上市豬企股股價日漸反彈，而
早前因中美貿易戰而股價急挫的萬洲（００２８８），現時卻因為中美都擁有豬肉業務而漁人得
利，相信未來股價還有很大上升空間。
　
＊港股「慢熊」似再現，現時分注開淡倉＊

　　期結日下，港股今日走勢波動，早市先跌後回穩。惟觀看環球股市走勢反覆靠穩，但上升幅
度有限，並在主要關口位久攻不下，加上資金密密流入美國債券及金價避險，而港股今年首季大
市已有近３０００點升幅，預料再向上突破機會不大。去年不少聲音指港股現「慢牛」狀態，然
而業績期將完結，港股「慢熊」味道反而再次出現，投資者如持倉定力不足則容易損手。短期而
言，港股還先看３月初支持位約２８２００點關口，可考慮現時分注開淡倉食盡波幅，或待恆指
失守關口位後再入場開淡倉未嘗不可。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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