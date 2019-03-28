【貿易開戰】美國對中國製木質櫥櫃及浴室櫃作反傾銷反補貼稅調查

《經濟通通訊社２８日專訊》美國商務部表示，已對從中國進口的木質櫥櫃及浴室櫃進行反

傾銷稅及反補貼稅調查，以確定它們是否正被傾銷到美國市場。

今次行動是根據美國廚櫃聯盟（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｃａｂｉｎｅｔ

Ａｌｌｉａｎｃｅ）於３月６日提交的請願書而採取的。商務部稱，被指控的傾銷幅度從

１７７﹒３６％至２６２﹒１８％不等。（ｍｎ）

