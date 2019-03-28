《經濟通通訊社２８日專訊》美國商務部表示，已對從中國進口的木質櫥櫃及浴室櫃進行反
傾銷稅及反補貼稅調查，以確定它們是否正被傾銷到美國市場。
今次行動是根據美國廚櫃聯盟（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｃａｂｉｎｅｔ
Ａｌｌｉａｎｃｅ）於３月６日提交的請願書而採取的。商務部稱，被指控的傾銷幅度從
１７７﹒３６％至２６２﹒１８％不等。（ｍｎ）
28/03/2019 11:28
【貿易開戰】美國對中國製木質櫥櫃及浴室櫃作反傾銷反補貼稅調查
《經濟通通訊社２８日專訊》美國商務部表示，已對從中國進口的木質櫥櫃及浴室櫃進行反
傾銷稅及反補貼稅調查，以確定它們是否正被傾銷到美國市場。
今次行動是根據美國廚櫃聯盟（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｃａｂｉｎｅｔ
Ａｌｌｉａｎｃｅ）於３月６日提交的請願書而採取的。商務部稱，被指控的傾銷幅度從
１７７﹒３６％至２６２﹒１８％不等。（ｍｎ）
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