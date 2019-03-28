【華為風波】蓬佩奧：在說服歐盟認識到使用華為風險方面取得進展

《經濟通通訊社２８日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，美國在說服歐盟認識到使用華為的風

險方面取得進展，並將在這個問題上繼續推動歐盟。

蓬佩奧在國會作證時表示，他希望歐洲國家在使用華為設備方面會同美國保持一致，因當電

訊網絡與中國國有企業緊密相連時，認為不可能完全剔除技術風險。

蓬佩奧再次警告，美國不會與採用華為系統的國家合作或共享信息。（ｍｎ）

