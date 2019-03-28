《中資異動》中興通訊（７６３）飆７％，料首季扭虧賺逾８億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價上升７﹒３１％，報

２３﹒５元，升破１０天線（２２﹒４２元）及２０天線（２３﹒３８元）；成交約１６６萬股

，涉資３８５４萬元。

Ａ股（深：００００６３）現價２８﹒３元（人民幣．下同），升６﹒１１％，成交

１﹒９１億元，涉及６７４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４０﹒７８％。

中興通訊公布，截至去年１２月３１日止年度虧損逾６９﹒８３億元，２０１７年則有純利

４５﹒６８億元，每股虧損１﹒６７元，不派息。

不過，中興料今年首季轉賺介乎８億至１２億元，因去年同期有罰款而虧損。

中興去年度營業額跌２１﹒４１％至８５５﹒１３億元，毛利降１７﹒７９％至

２６８﹒７４億元。

中興績後獲瑞信升目標價，由３０元升至３０﹒８元，維持跑贏大市評級。野村則將評級由

持有升至買入，目標價由１６元升至２６元。

現時，恆生指數報２８６２９，下跌９９點或下跌０﹒３５％，主板成交３６﹒４９億元。

國企指數報１１２６１，下跌４３點或下跌０﹒３９％。

上證綜指報３００９，下跌１３點或下跌０﹒４３％，成交３５﹒８７億元人民幣。

深成指報９５６８，下跌４０點或下跌０﹒４２％，成交３３﹒０６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服務（００５５２） ７﹒３５０元 上升０﹒８２％

熊貓電子（００５５３） ３﹒２１０元 上升０﹒６３％

中國鐵塔（００７８８） １﹒８１０元 下跌１﹒０９％

昂納科技（００８７７） ４﹒５００元 無升跌

摩比發展（００９４７） １﹒２７０元 上升１﹒６０％



聯想集團（００９９２） ７﹒１２０元 下跌０﹒５６％

協同通信（０１６１３） ０﹒０８８元 無升跌

南方通信（０１６１７） ４﹒９００元 下跌０﹒２０％

普天通信（０１７２０） ２﹒８６０元 無升跌

晨訊科技（０２０００） ０﹒３１５元 無升跌



京信通信（０２３４２） １﹒８４０元 下跌１﹒０８％

酷派集團（０２３６９） ０﹒７２０元 停牌中

維太移動（０６１３３） ０﹒６２０元 無升跌

中國優通（０６１６８） ０﹒８３０元 上升１﹒２２％

長飛光纖（０６８６９） ２０﹒４００元 下跌０﹒７３％

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