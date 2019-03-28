  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2019 09:35

《異動股》國壽（２６２８）年度少賺六成半，現跌近２％最差藍籌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國壽（０２６２８）Ｈ股現價跌１﹒９６％，報２０﹒０５元
；成交約３０４萬股，涉資６０９２萬元。股份盤中低見１９﹒９８元，為目前最差藍籌。
　　Ａ股（滬：６０１６２８）現價２６﹒６１元人民幣，跌１﹒４１％，成交１５１０萬元人
民幣，涉及５７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５５﹒１５％。
　　國壽公布截至去年１２月３１日止年度純利約１１０﹒１１億元人民幣，跌約６５﹒５％，
每股盈利３９分人民幣，派末期息１６分人民幣，跌６０％。
　　現時，恆生指數報２８６２２，跌１０５點或跌０﹒３７％，主板成交５１﹒４１億元。上
證綜合指數報３００４，跌１８點或跌０﹒６２％，成交１４３﹒０８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒０５元　　　跌１﹒９６％
　　中國太平（００９６６）　　２２﹒６５元　　　跌１﹒９５％
　　新華保險（０１３３６）　　３９﹒２０元　　　跌０﹒３８％
　　中人保　（０１３３９）　　　３﹒３０元　　　跌０﹒６０％
　　中國平安（０２３１８）　　８５﹒６５元　　　升０﹒４１％
　　中國財險（０２３２８）　　　８﹒７１元　　　升０﹒３５％
　　中國太保（０２６０１）　　３０﹒６５元　　　跌１﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
FOCUS27/03/2019
【FOCUS】華為P30再顯實力 歐洲難買侵侵「封殺帳」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金