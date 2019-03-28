《異動股》國壽（２６２８）年度少賺六成半，現跌近２％最差藍籌

《經濟通通訊社２８日專訊》國壽（０２６２８）Ｈ股現價跌１﹒９６％，報２０﹒０５元

；成交約３０４萬股，涉資６０９２萬元。股份盤中低見１９﹒９８元，為目前最差藍籌。

Ａ股（滬：６０１６２８）現價２６﹒６１元人民幣，跌１﹒４１％，成交１５１０萬元人

民幣，涉及５７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５５﹒１５％。

國壽公布截至去年１２月３１日止年度純利約１１０﹒１１億元人民幣，跌約６５﹒５％，

每股盈利３９分人民幣，派末期息１６分人民幣，跌６０％。

現時，恆生指數報２８６２２，跌１０５點或跌０﹒３７％，主板成交５１﹒４１億元。上

證綜合指數報３００４，跌１８點或跌０﹒６２％，成交１４３﹒０８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） ２０﹒０５元 跌１﹒９６％

中國太平（００９６６） ２２﹒６５元 跌１﹒９５％

新華保險（０１３３６） ３９﹒２０元 跌０﹒３８％

中人保 （０１３３９） ３﹒３０元 跌０﹒６０％

中國平安（０２３１８） ８５﹒６５元 升０﹒４１％

中國財險（０２３２８） ８﹒７１元 升０﹒３５％

中國太保（０２６０１） ３０﹒６５元 跌１﹒６１％

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（ｕｌ）

