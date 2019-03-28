《中資異動》眾安在綫獲發虛擬銀行牌照，現升近半成破十天線

《經濟通通訊社２８日專訊》眾安在綫（０６０６０）獲發虛擬銀行牌照，刺激股價上漲，

現報２７﹒４元，升４﹒７８％，盤中高見２７﹒７元，重上十天線（約２７﹒１４元），暫成

交達１００萬股，涉資２７４３萬元，主動買盤６４％。

金管局昨日（２７日）發出首批虛擬銀行牌照，首批牌照數目共３個，包括中銀

（０２３８８）及怡和集團組成的合資公司、渣打香港及香港電訊（０６８２３）組成的合資公

司，以及眾安在綫和百仕達組成的合資公司。牌照今日生效。

根據已獲發牌照銀行的業務計劃，它們的服務預期可於６至９個月內正式推出。發出上述銀

行牌照後，香港的持牌銀行數目將增至１５５間。金管局仍在處理餘下五份的牌照申請，進展良

好。

眾安在綫指，其全資子公司眾安虛擬金融獲金管局發出虛擬銀行牌照，允許公司在本港為消

費者提供一系列廣泛而嶄新的線上金融服務。

眾安國際宣布同時發佈旗下品牌「ＺＡ」，其全新網站現已上線。ＺＡ現已正式接受首批用

戶註冊，香港市民只要在網站註冊，便可以及時了解ＺＡ的最新籌備進展。註冊用戶即可成為

ＺＡ的種子用戶，有機會直接參與ＺＡ後續的新產品開發和流程設計過程。ＺＡ預計將在未來６

至９個月內上線並推出首批服務。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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表列三家獲發虛擬銀行牌照股份的表現



中銀香港（０２３８８） ３２﹒１５元 跌０﹒１６％

眾安在線（０６０６０） ２７﹒４０元 升４﹒７８％

香港電訊（０６８２３） １２﹒５４元 升０﹒３２％



表列內險股表現



中國太平（００９６６） ２２﹒８０元 跌１﹒３０％

新華保險（０１３３６） ３８﹒８０元 跌１﹒４０％

中人保 （０１３３９） ３﹒３０元 跌０﹒６０％

中再保 （０１５０８） １﹒６５元 跌１﹒２０％

中國平安（０２３１８） ８５﹒２０元 跌０﹒１２％

中國財險（０２３２８） ８﹒６８元 無升跌

中國太保（０２６０１） ３０﹒５０元 跌２﹒０９％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒０５元 跌１﹒９６％

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（ｓｃ）

