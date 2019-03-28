《異動股》華滋國際海洋急挫近七成最差個股，盈利增２成惟不派息

《經濟通通訊社２８日專訊》華滋國際海洋（０２２５８）現價下跌６８﹒８％，報

１﹒１７元；成交約１４７３萬股，涉資２６９３萬元，主動沽盤７２％。盤中低見１﹒１６元

，失守１０天線（２﹒８１２元）、２０天線（２﹒１８４元）及５０天線（１﹒６５６元）。

該公司今早公布，截至２０１８年１２月３１日止全年期內，盈利約為１﹒０４億元人民幣

，按年增加２０﹒４７％；每股盈利為１６﹒１８仙人民幣，增加１４﹒７５％，不派末期息。

期內，收入按年增加５﹒５％至１４﹒９億元人民幣；毛利約為１﹒９億元人民幣，上升

１９﹒５８％。

現時，恆指報２８５７８，下跌１５１點或下跌０﹒５２％，主板成交１３５﹒８９億元。

國企指數報１１２１４，下跌９２點或下跌０﹒８１％。

上證綜合指數報３００６，跌１６點或跌０﹒５３％，成交７５４億元人民幣。



表列港股十大跌幅個股股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華滋海洋（０２２５８） １﹒１７０元 下跌６８﹒８０％

中天國際（０２３７９） ０﹒７２０元 下跌１７﹒２４％

仁天科技（００８８５） ０﹒０１９元 下跌１３﹒６４％

匯創控股（０８２０２） ０﹒４１０元 下跌１２﹒７７％

輝煌科技（０８１５９） ０﹒３３０元 下跌１２﹒００％



宏泰發展（０６１６６） ３﹒１２０元 下跌１１﹒８６％

現代傳播（０００７２） ０﹒３３５元 下跌１０﹒６７％

世界集團（００７１３） ０﹒６００元 下跌１０﹒４５％

環球大通（０８０６３） ０﹒０８９元 下跌１０﹒１０％

辰興發展（０２２８６） １﹒５２０元 下跌 ９﹒５２％

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（ｙｋ）

