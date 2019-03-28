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即市新聞

28/03/2019 09:46

《異動股》華滋國際海洋急挫近七成最差個股，盈利增２成惟不派息

　　《經濟通通訊社２８日專訊》華滋國際海洋（０２２５８）現價下跌６８﹒８％，報
１﹒１７元；成交約１４７３萬股，涉資２６９３萬元，主動沽盤７２％。盤中低見１﹒１６元
，失守１０天線（２﹒８１２元）、２０天線（２﹒１８４元）及５０天線（１﹒６５６元）。
　　該公司今早公布，截至２０１８年１２月３１日止全年期內，盈利約為１﹒０４億元人民幣
，按年增加２０﹒４７％；每股盈利為１６﹒１８仙人民幣，增加１４﹒７５％，不派末期息。
　　期內，收入按年增加５﹒５％至１４﹒９億元人民幣；毛利約為１﹒９億元人民幣，上升
１９﹒５８％。
　　現時，恆指報２８５７８，下跌１５１點或下跌０﹒５２％，主板成交１３５﹒８９億元。
　　國企指數報１１２１４，下跌９２點或下跌０﹒８１％。
　　上證綜合指數報３００６，跌１６點或跌０﹒５３％，成交７５４億元人民幣。

　　表列港股十大跌幅個股股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華滋海洋（０２２５８）　　　１﹒１７０元　　　下跌６８﹒８０％
　　中天國際（０２３７９）　　　０﹒７２０元　　　下跌１７﹒２４％
　　仁天科技（００８８５）　　　０﹒０１９元　　　下跌１３﹒６４％
　　匯創控股（０８２０２）　　　０﹒４１０元　　　下跌１２﹒７７％
　　輝煌科技（０８１５９）　　　０﹒３３０元　　　下跌１２﹒００％

　　宏泰發展（０６１６６）　　　３﹒１２０元　　　下跌１１﹒８６％
　　現代傳播（０００７２）　　　０﹒３３５元　　　下跌１０﹒６７％
　　世界集團（００７１３）　　　０﹒６００元　　　下跌１０﹒４５％
　　環球大通（０８０６３）　　　０﹒０８９元　　　下跌１０﹒１０％
　　辰興發展（０２２８６）　　　１﹒５２０元　　　下跌　９﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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