【駐京專電】交通部：今年預計降物流成本１２０９億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》交通運輸部政策研究室主任吳春耕表示，

將通過建設一批重點項目、優化運輸組織、推進信息開放共享、完善工作機制等，使提高綜合運

輸網絡效率工作取得積極進展。



＊推動取消全國高速公路省界收費站＊



推動建設高品質的綜合立體交通網絡。完善「十縱十橫」綜合運輸大通道，推進國家物流樞

紐建設，推進約２０個綜合客運樞紐和約３０個貨運樞紐建設，完善港站樞紐集疏運體系。推動

取消全國高速公路省界收費站，大力推動ＥＴＣ安裝使用，促進高速公路快捷不停車收費。

加快形成高效率的綜合運輸服務體系。提高大宗貨物鐵路、水路運輸量，深入實施多式聯運

示範工程，今年實現港口集裝箱鐵水聯運量增長１５％以上，沿海及長江干線主要港口實現鐵水

聯運信息交換共享。

提升行業綜合治理體系現代化水平。推進省、市兩級交通運輸綜合改革試點，研究修訂公路

法、港口法等，制定發布《國內集裝箱多式聯運運單》《多式聯運電子運單》等行業標準。



＊今年預計降低物流成本１２０９億元＊



在降低交通運輸物流成本方面，交通運輸部研究制定了《降低交通運輸物流成本工作方案》

，主要將開展以下工作：一是優化運輸結構，推進「結構性」降本；二是深化「放管服」改革，

推進「制度性」降本；三是加強技術創新和應用，推進「技術性」降本；四是強化管理和組織創

新，推進「管理性」降本。

吳春耕表示，２０１９年，通過綜合施策，預計降低物流成本１２０９億元人民幣。同時力

爭通過３年努力，實現運輸結構更優、運輸效率更高、物流營商環境更好、物流鏈上下游銜接更

暢，逐步建立與高質量發展相匹配的交通物流服務體系，物流服務實體經濟的能力顯著增強。

