  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2019 11:29

【駐京專電】交通部：今年預計降物流成本１２０９億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》交通運輸部政策研究室主任吳春耕表示，
將通過建設一批重點項目、優化運輸組織、推進信息開放共享、完善工作機制等，使提高綜合運
輸網絡效率工作取得積極進展。

＊推動取消全國高速公路省界收費站＊

　　推動建設高品質的綜合立體交通網絡。完善「十縱十橫」綜合運輸大通道，推進國家物流樞
紐建設，推進約２０個綜合客運樞紐和約３０個貨運樞紐建設，完善港站樞紐集疏運體系。推動
取消全國高速公路省界收費站，大力推動ＥＴＣ安裝使用，促進高速公路快捷不停車收費。
　　加快形成高效率的綜合運輸服務體系。提高大宗貨物鐵路、水路運輸量，深入實施多式聯運
示範工程，今年實現港口集裝箱鐵水聯運量增長１５％以上，沿海及長江干線主要港口實現鐵水
聯運信息交換共享。
　　提升行業綜合治理體系現代化水平。推進省、市兩級交通運輸綜合改革試點，研究修訂公路
法、港口法等，制定發布《國內集裝箱多式聯運運單》《多式聯運電子運單》等行業標準。

＊今年預計降低物流成本１２０９億元＊

　　在降低交通運輸物流成本方面，交通運輸部研究制定了《降低交通運輸物流成本工作方案》
，主要將開展以下工作：一是優化運輸結構，推進「結構性」降本；二是深化「放管服」改革，
推進「制度性」降本；三是加強技術創新和應用，推進「技術性」降本；四是強化管理和組織創
新，推進「管理性」降本。
　　吳春耕表示，２０１９年，通過綜合施策，預計降低物流成本１２０９億元人民幣。同時力
爭通過３年努力，實現運輸結構更優、運輸效率更高、物流營商環境更好、物流鏈上下游銜接更
暢，逐步建立與高質量發展相匹配的交通物流服務體系，物流服務實體經濟的能力顯著增強。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
FOCUS27/03/2019
【FOCUS】華為P30再顯實力 歐洲難買侵侵「封殺帳」
生財有道27/03/2019
《開市Good Morning》林家亨：北汽明年可升至9元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金