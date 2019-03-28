《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》就大灣區運輸發展，交通運輸部政策研究
室主任吳春耕表示，著重做好七個方面的工作：一是推進對外綜合交通運輸通道的建設，包括鐵
路未來的規劃設想都會在這個規劃得到體現。二是構建大灣區的快速交通網絡。三是提升珠三角
港口群的國際競爭力。四是建設世界級的機場群，綜合協調，提高效率，提高效益，提高服務水
平。五是提高貨運客運的運輸服務水平。六是要提升交通科技創新的能力。七是建設生態綠色的
交通體系，要更加明顯地體現交通發展中的綠色和生態。
28/03/2019 11:29
【大灣區】交通部：構建大灣區快速交通網絡，提升珠三角競爭力
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》就大灣區運輸發展，交通運輸部政策研究
室主任吳春耕表示，著重做好七個方面的工作：一是推進對外綜合交通運輸通道的建設，包括鐵
路未來的規劃設想都會在這個規劃得到體現。二是構建大灣區的快速交通網絡。三是提升珠三角
港口群的國際競爭力。四是建設世界級的機場群，綜合協調，提高效率，提高效益，提高服務水
平。五是提高貨運客運的運輸服務水平。六是要提升交通科技創新的能力。七是建設生態綠色的
交通體系，要更加明顯地體現交通發展中的綠色和生態。
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