【駐京專電】人行：加強支付結算管理，防範電信網絡新型違法犯罪

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人民銀行發布通知，進一步加強支付結算

管理防範電信網絡新型違法犯罪。人行有關負責人答記者問稱，研究制定《通知》針對當前打擊

治理電信網絡新型違法犯罪面臨的新形勢、新要求和新情況，從健全緊急止付和快速凍結機制、

加強帳戶實名制管理、加強轉帳管理、強化特約商戶與受理終端管理、廣泛宣傳教育、落實責任

追究機制等方面提出２１項措施，進一步築牢金融業支付結算安全防線。



＊支付機構為單位開立支付帳戶應當嚴格審核文件真實性＊



該負責人指出，《通知》從三方面進一步加強單位支付帳戶管理。一是支付機構為單位開立

支付帳戶應當嚴格審核單位開戶證明文件的真實性、完整性和合規性，開戶申請人與開戶證明文

件所屬人的一致性，並向單位法定代表人或負責人核實開戶意願，留存相關工作記錄。支付機構

可採取面對面、視頻等方式向單位法定代表人或負責人核實開戶意願，具體方式由支付機構根據

客戶風險評級選擇。

二是要求支付機構於２０１９年６月３０日前按上述要求完成存量單位支付帳戶實名制落實

情況核實工作。

三是要求支付機構根據單位客戶風險評級，合理設置並動態調整同一單位所有支付帳戶餘額

付款總限額。對同一單位所有支付帳戶餘額付款總金額進行限制。



＊建立合法開立和使用帳戶承諾機制＊



上述負責人表示，為使社會公眾清楚認識非法買賣、出租、出借帳戶的法律責任，加大對買

賣帳戶等違規行為的懲戒力度，《通知》要求：一是建立合法開立和使用帳戶承諾機制。銀行和

支付機構為客戶開立帳戶時，應當在開戶申請書、服務協議或開戶申請信息填寫界面醒目告知客

戶出租、出借、出售、購買帳戶的相關法律責任和懲戒措施，並載明以下語句：「本人（單位）

充分了解並清楚知曉出租、出借、出售、購買帳戶的相關法律責任和懲戒措施，承諾依法依規開

立和使用本人（單位）帳戶」，由客戶確認。

二是加大對買賣帳戶等違規行為懲戒力度。規定，「銀行和支付機構對公安機關認定的出租

、出借、出售、購買銀行帳戶或支付帳戶的單位和個人，組織購買、出租、出借、出售銀行帳戶

或支付帳戶的單位和個人，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行帳戶或支付帳戶的單位和個

人，５年內停止其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，３年內不得為其新開立帳戶」。為

進一步加大對買賣帳戶等違規行為懲戒力度，提高違規成本，對違規行為形成強有力的震懾，《

通知》將懲戒措施調整為「５年內暫停其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，並不得為其

新開立帳戶」。

