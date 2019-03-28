【貿易開戰】商務部：將與美方代表團舉行工作晚餐，明天全天磋商

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，近期國

務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤已就中美經貿問題進行多輪電話磋商，今天下午晚些時

候，美方代表團將抵達北京，今晚雙方將舉行工作晚餐，明天將全天進行磋商。下周劉鶴將訪問

華盛頓與美方舉行第９輪中美經貿磋商，雙方將就認真落實兩國元首重要共識的方向努力。

他表示，目前沒有更多的談判信息發布，但始終相信合作是中美兩國最好的選擇，這不僅有

利於兩國和兩國人民，也有利於整個世界。

