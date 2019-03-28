  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2019 15:37

【貿易開戰】商務部：將與美方代表團舉行工作晚餐，明天全天磋商

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，近期國
務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤已就中美經貿問題進行多輪電話磋商，今天下午晚些時
候，美方代表團將抵達北京，今晚雙方將舉行工作晚餐，明天將全天進行磋商。下周劉鶴將訪問
華盛頓與美方舉行第９輪中美經貿磋商，雙方將就認真落實兩國元首重要共識的方向努力。
　　他表示，目前沒有更多的談判信息發布，但始終相信合作是中美兩國最好的選擇，這不僅有
利於兩國和兩國人民，也有利於整個世界。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
FOCUS27/03/2019
【FOCUS】華為P30再顯實力 歐洲難買侵侵「封殺帳」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金