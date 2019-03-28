  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2019 16:04

【駐京專電】商務部：中國從來沒有強制外國企業轉讓技術政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，中國政
府從來沒有強制外國企業轉讓技術的政策，新修訂的《外商投資法》第２２條明確規定技術合作
的條件由投資各方遵循公平原則，平等協商確定，行政機關及其工作人員不得利用行政手段強制
轉讓技術，進一步從法律上給予了保障。
　　他又指，保障企業基於自願原則和商業原則開展技術合作，有利於強化知識產權保護、有利
於營造公平競爭的營商環境，有利於推動實現經濟高質量發展，中國將進一步深化改革，擴大開
放。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
FOCUS27/03/2019
【FOCUS】華為P30再顯實力 歐洲難買侵侵「封殺帳」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金