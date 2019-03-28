《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，中國政
府從來沒有強制外國企業轉讓技術的政策，新修訂的《外商投資法》第２２條明確規定技術合作
的條件由投資各方遵循公平原則，平等協商確定，行政機關及其工作人員不得利用行政手段強制
轉讓技術，進一步從法律上給予了保障。
他又指，保障企業基於自願原則和商業原則開展技術合作，有利於強化知識產權保護、有利
於營造公平競爭的營商環境，有利於推動實現經濟高質量發展，中國將進一步深化改革，擴大開
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28/03/2019 16:04
【駐京專電】商務部：中國從來沒有強制外國企業轉讓技術政策
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，中國政
府從來沒有強制外國企業轉讓技術的政策，新修訂的《外商投資法》第２２條明確規定技術合作
的條件由投資各方遵循公平原則，平等協商確定，行政機關及其工作人員不得利用行政手段強制
轉讓技術，進一步從法律上給予了保障。
他又指，保障企業基於自願原則和商業原則開展技術合作，有利於強化知識產權保護、有利
於營造公平競爭的營商環境，有利於推動實現經濟高質量發展，中國將進一步深化改革，擴大開
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