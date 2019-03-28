《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，商務部
將在聽取各方意見的基礎上，逐步建立清單的動態調整機制，盡快完善清單信息公開機制，適時
公布２０１９年版的外商投資負面清單。
另外，高峰表示，中國２月非金融類對外直接投資同比增長７﹒５％。今年前兩月對外非金
融類直接投資（ＯＤＩ）下降主要還是１月的因素，２月當月同比增長７﹒５％，帶動前兩月降
幅比１月收窄。
28/03/2019 16:04
【駐京專電】商務部：將適時公布２０１９年版外商投資負面清單
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，商務部
將在聽取各方意見的基礎上，逐步建立清單的動態調整機制，盡快完善清單信息公開機制，適時
公布２０１９年版的外商投資負面清單。
另外，高峰表示，中國２月非金融類對外直接投資同比增長７﹒５％。今年前兩月對外非金
融類直接投資（ＯＤＩ）下降主要還是１月的因素，２月當月同比增長７﹒５％，帶動前兩月降
幅比１月收窄。
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