《午市前瞻》內銀股缺乏驚喜，港股維持靜局於２５０天線有支持



《經濟通通訊社２８日專訊》第八輪中美經貿高級別磋商今日展開，港股半日走勢牛皮，是

日期指結算，恆指今早低開６５點報２８６６３後，最多跌１７０點，並低見２８５５８，其後

由跌轉升１１點至２８７３９，最終半日升幅收窄，揚７點，收報２８７３６，半日主板成交

４９０﹒３４億元。國企指數報１１２９２，跌１２點或０﹒１１％。

上證綜合指數報３０１４，跌７點或０﹒２６％，成交１８１６﹒８０億元人民幣。

重磅股普遍走低，匯控（００００５）上日（２７日）宣布派發２０１８年度第四次股息每

股０﹒２１美元，該股半日微跌０﹒１６％，報６３﹒７５元；港交所（００３８８）跌

０﹒７５％，報２６６﹒２元；騰訊（００７００）走低０﹒７３％，報３５２元；中移動

（００９４１）微揚０﹒１２％，報８０﹒４元；友邦（０１２９９）則升０﹒８５％，報

７７元。



＊蒙牛暫最佳藍籌，眾安在綫獲發虛擬銀行牌照＊



內需股個別發展，蒙牛（０２３１９）公布，截至２０１８年１２月３１日止全年期內，盈

利約為３０﹒４３億元人民幣，較上年同期增加４８﹒６％，該股半日走高６﹒９８％，報

２８﹒３５元，為半日表現最佳藍籌；康師傅（００３２２）急升５﹒０７％，報

１２﹒８４元；恆安（０１０４４）跌１﹒８７％，報６８﹒２元，為半日表現最差藍籌；海爾

電器（０１１６９）公布，截至去年１２月底止年度，純利３７﹒９億元人民幣，按年上升

１３﹒７％。另外，該股今早遭高盛下調目標，由３０元至２９元，評級續予買入，半日挫

１０﹒６４％，報２２﹒２５元。

服裝及體育用品股普遍走低，麥格理發表報告指，雖然申洲（０２３１３）去年毛利率表現

遜預期，仍預期該公司今年毛利率會擴張，故將目標價由１０３﹒４元升至１１５元，評級給予

「跑贏大市」，該股半日跌１﹒８４％，報１０１﹒３元；普拉達（０１９１３）蒸發

２﹒３３％，報２３﹒１元；安踏（０２０２０）跌１﹒８９％，報５２元；李寧

（０２３３１）跟跌１﹒８％，報１１﹒９８元；波司登（０３９９８）走低１﹒０５％，報１

﹒８９元。

金管局昨日（２７日）發出首批虛擬銀行牌照，首批牌照數目共３個，包括中銀

（０２３８８）及怡和集團組成的合資公司、渣打香港與電盈（００００８）及香港電訊

（０６８２３）組成的合資公司，以及眾安在綫（０６０６０）和百仕達集團組成的合資公司，

牌照於今日正式生效。中銀仍軟０﹒１６％，報３２﹒１５元；香港電訊揚０﹒３２％，報１２

﹒５４元；眾安在線急升７﹒２７％，報２８﹒０５元；電訊盈科升２﹒２９％，報４﹒９１元

；百仕達控股（０１１６８）漲７﹒２７％，報０﹒５９元。



＊中興料首季虧轉賺，內銀普遍下跌＊



６９﹒８３億元，２０１７年則有純利４５﹒６８億元，惟該公司預料，今年首季轉賺最多

１２億元，該股半日急升１０﹒０５％，報２４﹒１元；中通服務（００５５２）揚０﹒９６％

，報７﹒３６元；熊貓電子（００５５３）走高３﹒７６％，報３﹒３１元；摩比發展

（００９４７）跟升２﹒４％，報１﹒２８元；協同通信（０１６１３）升２﹒２７％，報

０﹒０９元；南方通信（０１６１７）則跌２﹒４４％，報４﹒７９元。

內銀股普遍向下，建行（００９３９）公布，截至去年１２月３１日止年度純利約

２５４６﹒５５億元人幣升約５﹒１１％，略低於市場預期，該股半日軟０﹒８７％，報６﹒８

元。農行（０１２８８）微跌０﹒２７％，報３﹒６６元。工行（０１３９８）跌０﹒６９％，

報５﹒７７元。郵儲行（０１６５８）走低０﹒６６％，報４﹒５３元。光大銀行

（０６８１８）軟０﹒２７％，報３﹒７元。



＊溫鋼城：眾安在綫借虛擬銀行炒上，能企穩２８元則可上望３０元＊



港股今日隨外圍低走，中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，建行

（００９３９）昨日公布業績表現中規中矩，未有給予市場驚喜，故對股價未有重大支持，他料

其他內銀股稍後公布的業績應同樣維持低單位數增長機會大，難為港股短期帶來上升動力。對於

港股未來走勢，他指短期港股繼續「牛皮市」的機會大，隨著兩會消息逐步消化，加上踏入業績

期尾聲，港股短期以２５０天線（約２８０８６）作支持。

另外，他指新興市場出現惡化的危機，土耳其里拉及阿根廷披索進一步下跌，相關危機波及

亞太區內新興貨幣，他指短期或會為港股帶來新一輪震盪，並料美元短期仍會持續窄幅上落。

金管局昨日（２７日）發出首批虛擬銀行牌照，首批牌照數目共３個，其中包括由眾安在綫

（０６０６０）和百仕達（０１１６８）組成的合資公司，兩者股價今日急漲。溫指眾安在綫早

前因業績差，故借相關消息作反彈，惟現時關於虛擬銀行的細節仍未公布。他指虛擬銀行的對象

比傳統銀行的客源窄，多針對青年人，將來增長動力仍需觀望，並指投資者宜短炒靈活走位，若

眾安在綫今日能企穩２８元則仍可上望３０元。（ｓｃ、ｍｗ）

