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28/03/2019 08:33

【沙中醜聞】中科潘焯鴻指中期報告無考慮全盤證據，研提司法覆核

　　港鐵（０００６６）沙中線工程的中期報告出爐後，被指是「吹哨者」的中科興業董事總經
理潘焯鴻對報告感遺憾，但無悔對外披露事件。
　　潘焯鴻表示，對報告感遺憾，指報告無考慮到全盤證據，已跟律師團隊研究是否提出司法覆
核。
　　他又形容自己無後悔揭發紅磡站工程問題，強調可推動建造業界做得更好。
　　另港鐵候任行政總裁金澤培稱，沙中線系統設計是達至全線通車；如要局部通車，情況將變
得複雜，現在仍未能排除會否局部通車。他希望港鐵可早過獨立調查委員會，於８月完成報告前
決定通車安排。《香港經濟日報》

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