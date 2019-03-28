本港再多５人感染麻疹，當中３人於機場工作，包括一名２１歲ＭｃＣａｆｅ女職員，一名
港鐵（０００６６）機場站員工亦證受感染，有蔓延市區之勢，連微生物學權威袁國勇亦形容機
場屬爆發中心。港府因應疫苗有限，現集中火力向三群組優先打針，料新一批涉３萬劑疫苗最快
下月中供港。《香港經濟日報》
28/03/2019 08:36
【麻疹來襲】港再多５人感染，機場職員曾打兩針仍中招
本港再多５人感染麻疹，當中３人於機場工作，包括一名２１歲ＭｃＣａｆｅ女職員，一名
港鐵（０００６６）機場站員工亦證受感染，有蔓延市區之勢，連微生物學權威袁國勇亦形容機
場屬爆發中心。港府因應疫苗有限，現集中火力向三群組優先打針，料新一批涉３萬劑疫苗最快
下月中供港。《香港經濟日報》
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