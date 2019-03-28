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即市新聞

28/03/2019 16:55

工行去年多賺４％至２９７７億人幣，末期息２５﹒０６分

　　《經濟通通訊社２８日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至去年
１２月底止業績，歸屬於母公司股東的淨利潤為２９７６﹒７６億元（人民幣．下同），按年增
加４﹒０６％，略遜於市場預期；每股基本收益０﹒８２元。每１０股派發２﹒５０６元，即每
股派２５﹒０６分。
　　期內，營業收入為７２５１﹒２１億元，按年升７﹒３％，營業利潤３６９３﹒２４億元，
按年升２﹒１１％，利息淨收入５７２５﹒１８億元，按年升９﹒６６％。（ｋｙ）
　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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