《經濟通通訊社２８日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至去年
１２月底止業績，歸屬於母公司股東的淨利潤為２９７６﹒７６億元（人民幣．下同），按年增
加４﹒０６％，略遜於市場預期；每股基本收益０﹒８２元。每１０股派發２﹒５０６元，即每
股派２５﹒０６分。
期內，營業收入為７２５１﹒２１億元，按年升７﹒３％，營業利潤３６９３﹒２４億元，
按年升２﹒１１％，利息淨收入５７２５﹒１８億元，按年升９﹒６６％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
28/03/2019 16:55
工行去年多賺４％至２９７７億人幣，末期息２５﹒０６分
《經濟通通訊社２８日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至去年
１２月底止業績，歸屬於母公司股東的淨利潤為２９７６﹒７６億元（人民幣．下同），按年增
加４﹒０６％，略遜於市場預期；每股基本收益０﹒８２元。每１０股派發２﹒５０６元，即每
股派２５﹒０６分。
期內，營業收入為７２５１﹒２１億元，按年升７﹒３％，營業利潤３６９３﹒２４億元，
按年升２﹒１１％，利息淨收入５７２５﹒１８億元，按年升９﹒６６％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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