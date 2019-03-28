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28/03/2019 18:14

【企業盈喜】麗新發展（４８８）料中期純利按年大幅上調

　　《經濟通通訊社２８日專訊》麗新發展（００４８８）發盈喜，預期截至今年１月底止六個
月，公司擁有人應佔綜合溢利預期由２０１８年同期的大約１２﹒２４億元錄得大幅上調。
　　麗展指，公司擁有人應佔綜合溢利增加主要由於回顧期內收購附屬公司之重大議價收購收益
淨額。（ｋｉ）

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