《再戰明天》日本公布失業率及通脹率，中銀系和新濠派業績

《經濟通通訊社２８日專訊》明日，英國公布第四季國內生產總值；路易斯聯邦儲備銀行總

裁布拉德發表演講。



＊聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就

美國經濟和貨幣政策發表演講。

明晚１０：３０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加一場會議的問答活動。

５：４５ｐｍ，歐洲央行執委科爾在巴黎發表講話。



＊日本公布失業率及通脹率＊



在數據方面，明早（２９日）７：００ａｍ，南韓公布２月工業生產（經季節調整），月率

料由０﹒５％下滑至負０﹒７％；年率料由０﹒１％降至負０﹒５％。７：３０ａｍ，日本公布

２月失業率，料維持於２﹒５％；３月東京核心消費者物價指數年率料維持於１﹒１％；３月東

京消費者物價指數年率料由０﹒６％升上０﹒９％。７：５０ａｍ，日本公布２月工業生產月率

，料由下滑３﹒４％升上１﹒４％；年率料由０﹒３％降至負１﹒１％。日本２月零售銷售月率

料由下滑１﹒８％升上１％；年率料由０﹒６％升上１％。



德國公布２月零售銷售，英國公布第四季國內生產總值＊



明午１：００ｐｍ，日本公布２月新屋動工，年率料由１﹒１％下滑至負０﹒１％。

３：００ｐｍ，德國公布２月進口物價，月率料由下滑０﹒２％升上０﹒４％；年率料由

０﹒８％升上１﹒７％。德國２月零售銷售月率料由２﹒９％跌至下滑１％；年率料由２﹒６％

回落至２﹒１％。３：４５ｐｍ，法國公布３月消費者物價指數，月率料由持平升上０﹒９％；

年率料由１３％跌至１﹒２％。７：３０ｐｍ，英國公布第四季國內生產總值，季率料由

０﹒６％下降至０﹒２％；年率料由１﹒５％下滑至１﹒３％。



＊美國公布３月芝加哥採購經理人指數＊



８：００ｐｍ，巴西公布２月失業率，料由１２％升上１２﹒５％。２０：３０ｐｍ，加拿

大公布１月國內生產總值，月率料由負０﹒１％升上０﹒１％；年率料由１﹒１％升上１﹒３％

。同時，美國公布２月個人所得，料由下跌０﹒１％升上０﹒３％；１月個人消費料由下滑

０﹒５％轉為０﹒３％。

９：４５ｐｍ，美國公布３月芝加哥採購經理人指數，料由６４﹒７回落至６１﹒７。

１０：００ｐｍ，美國公布３月密歇根大學消費者信心指數，料由９３﹒８升上９７﹒８。美國

２月新屋銷售料由６０﹒７萬升上６２萬；月率料由下滑６﹒９％回升上２﹒１％。





＊中銀系和新濠派業績＊



在本港，明日，阿里健康（００２４１）和奧瑪仕國際（００９５９）開股東特別大會。

派業績的公司有：保利置業集團（００１１９）、招商局港口（００１４４）、新濠國際發

展（００２００）、粵海投資（００２７０）、昆明機床（００３００）、國美零售

（００４９３）、中國東方航空股份（００６７０）、卡姆丹克太陽能（００７１２）、兗州煤

業股份（０１１７１）、金風科技（０２２０８）、中銀香港（０２３８８）、交通銀行

（０３３２８）、中國銀行（０３９８８）、鱷魚恤（００１２２）、麗新國際（００１９１）

和麗新發展（００４８８）等。（ｈｏ）

