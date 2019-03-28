《小傳日記》內銀無驚喜，魚缸即泄氣；外圍立立亂，造淡要趁熱？

《小傳日記》花旗國國債孳息曲線倒掛嘅情況惡化，噚晚（２７日）１０年期國債息率，仲

曾經見２﹒３５厘水平創逾一年低，３個月同１０年期債息倒掛一度擴大至１０個基子，攪到花

旗國魚缸三大股指數全線低收。另外，新興市場嗰邊亦「嚟料」，噚日火雞國（土耳其）嗰邊股

匯雙殺，股市插逾半成，里拉亦跌約１﹒７巴仙；而之前已經跌到歷史新低嘅阿根廷披索單日再

急瀉近３巴仙，連港紙今朝都再掂到７﹒８５金管局弱方兌換保證。

外圍立立亂，香江魚缸呢邊今日都反覆上落，今日開市低開６５點報２８６６３點，由於嘅

建行（００９３９）業績無咩驚喜，令到內銀佬做唔到撐市功臣不特止，仲拖累到魚缸表現，其

他中資金融佬亦表現麻麻，攪到魚缸最低唔見１６９點報２８５５９。但話晒今日都係第八輪中

美經貿磋商嘅開始，加上今日期結，聽日就季結，魚缸早市尾段由跌轉升，但無咩力力，最多只

係升８９點見２８８１７點，埋單全日收報２８７７５，升４６點，主板成交９２１﹒６５億銀

縮水逾１巴仙。國貨方面報１１２９４，跌１０點。

Ａ場方面，上證再穿三千關口，收報２９９４，跌２７點，跌幅近１巴仙，全日成交

２８９５億人仔。

幾隻大隻藍戰士普遍低走，ＱＱ（００７００）業績之後就開始無晒力，全日回吐６毫，報

３５４銀；大象（００００５）就跌毫半子，報６３﹒７銀；ＡＩＡ（０１２９９）就升一格，

報７６﹒４銀；生發發（００３８８）跌近半巴仙，報２６７﹒４銀；神州移動（００９４１）

無升跌，報８０﹒３銀。



＊業績表現差比亞迪向下，建行無驚喜內銀佬泄氣＊



幾隻「砵砵車」個別發展。今日最慘要數比亞迪（０１２１１）喇，之前先因為能源汽車補

貼大減而跌咗一陣，公布上年業績亦唔好睇，全年少賺三成二，就算今日幾間大行出力護航，股

價都係要跌，埋單唔見逾４巴仙報４７﹒１銀，係表現最差國貨佬。同樣受減補貼拖累嘅仲有廣

汽（０２２３８）全日跌近２巴仙，報８﹒９４銀。北汽（０１９５８）全年多賺九成七表現似

樣，不過今日都要跌逾１巴仙，報５﹒２７銀。吉利（００１７５）跌半巴仙，報１４﹒８銀。

不過，有人憂愁亦有人歡喜，華晨（０１１１４）升近４巴仙，收報７﹒６３銀；長汽

（０２３３３）就漲逾２巴仙報５﹒７銀。

四大內銀之中嘅建行噚日公布業績無咩驚喜，大摩話佢淨息差壓力比較預期大，攪到今日跌

半巴仙，報６﹒８２銀；農行（０１２８８）亦跌半巴仙，報３﹒６５銀；工行（０１３９８）

就跌一格報５﹒８銀；中行（０３９８８）則升一格收３﹒５９銀。



＊壽仔累全家內險被打垮，中興虧轉盈買咗缸友醒＊



內險佬今日跌多過升，事關壽仔（０２６２８）（滬：６０１６２８）份成績表令到整個板

塊投資氣氛變差，佢上年少賺六成半，壽仔Ａ股今日收跌逾２巴仙，而Ｈ股最多亦試過跌逾２巴

仙見１９﹒９８銀，不過可能缸友都預咗壽仔份成績表「係咁」，埋單只係跌半巴仙收報

２０﹒３５銀。其他內險佬方面，太平（００９６６）跌３巴仙，報２２﹒４５銀；太保（０２

６０１）亦唔見近３巴仙，報３０﹒３５銀；新保（０１３３６）跌近２巴仙，報３８﹒７５元

；大隻佬平保（０２３１８）就升逾半巴仙，報８５﹒７銀；財險（０２３２８）亦漲超過

１巴仙，報８﹒７８元。

噚日金管局發出咗首批虛擬銀行牌照，首批牌照數目有３個，其中包括由眾安在綫

（０６０６０）同百仕達集團組成嘅合資公司，前者股價彈近８巴仙收報２８﹒２銀，後者同系

股份百仕達控股（０１１６８）揚９巴仙，報０﹒６銀。渣打（０２８８８）同「８號仔」電盈

（００００８）及香江電訊（０６８２３）聯手獲牌，渣打升收一格報６０﹒３５銀，８號仔及

香江電訊分別升近２％報４﹒８９銀，及漲逾半個巴仙報１２﹒５８銀。中銀香江

（０２３８８）夥京東及怡和亦獲牌，但股價要跌一格報３２﹒１５銀。

之前喺５Ｇ股入邊升到「冚冚聲」嘅鐵塔（００７８８）都開始回一回，今日跌２巴仙，報

１﹒７９銀；南方通信（０１６１７）亦跌近３巴仙，報４﹒７７銀。其他５Ｇ相關股就唔同喇

，好似中興（００７６３）預期首季虧轉盈８億人仔，帶動今日股價飆９巴仙，收報２３﹒９５

銀；摩比（９４７）上年虧轉盈，今日股價再升逾３巴仙，報１﹒２９銀；南京熊貓（００５５

３）Ａ股漲停，Ｈ股埋單亦升３巴仙，報３﹒２８銀。



＊國航盈利好股價彈高高，香江磚頭佬新世界靠譜＊



油價走低，中資鐵鳥全部高飛，加上國航（００７５３）公布咗上年業績，年賺７３﹒５１

億銀人仔，雖然只係升逾１巴仙，但就畀中金唱好，表示去年盈利超出「孖屐」同埋該行嘅預期

，仲估計「票價市場化」將會喺今年夏天、秋天航季繼續，所以上調佢「他屐」一成至

１０﹒９銀，令到國航全日揚近４巴仙，報８﹒９１銀，係表現最好國貨佬。東航

（００６７０）就跟升逾１巴仙，報５﹒３３銀。南航（０１０５５）走高超過１巴仙，報

６﹒６４銀。屐飛（００２９３）上日走低逾２巴仙後，今日畀匯證唱好，認為收購香港快運會

令公司喺香江市佔率由４６巴仙升至５１巴仙，所以今日佢一於來個反彈，升近３巴仙，報

１３﹒７銀。

香江磚頭佬普遍走高，新世界（０００１７）夥拍恆地（０００１２）、會德豐

（０００２０），同埋中海外（００６８８）組成嘅財團奪得啟德地皮，相關大佬股價今日走勢

不一。當中，新世界就踢高２巴仙，報１２﹒７６銀。其他大佬就表現牛皮，恆地微升半巴仙，

報４８﹒８５銀。會德豐升近１巴仙，報５６﹒９５銀。中海外就自己仆低５仙，報

２８﹒７５銀。其他街坊，好似新地（０００１６）同嘉里建設（００６８３）均跟升約２巴仙

，分別報１３３﹒６銀同３４﹒７５銀。請請！



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