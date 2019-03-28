【自願醫保】住院保險有望規範化，是否轉移須留意保障範圍

《環富通基金頻道記者伍賜好２８日報道》自願醫保計劃將於下周一（１日）推出，住院保

險保障範圍有望規範化，有保險公司的調查顯示，約八成市民對自願醫保感興趣，因計劃受到政

府的監管，更為安心投保。不過有意投保人士要留意，計劃最初建議的保證承保和「高風險池」

已擱置，所有新申請須作核保，高危者欲參與自願醫保，在核保後可能會被加保費甚至被拒保。

現時已買醫保者，將可獲得一次性不需核保轉入自願醫保計劃的機會，然而保障範圍，保額會與

現有保單不同。

有保險公司建議，對自願醫保有興趣者，須就保障範圍、保費和重新核保風險，仔細考慮是

否參與。



＊調查：市民歡迎醫保保障範圍擴大，八成考慮參與＊



ＡＸＡ安盛今年２月公布的「自願醫保市場意見調查」顯示，約八成市民會考慮參與自願醫

保。但相信計劃推出後市民會觀望，並比較各個「標準計劃」及「靈活計劃」的價格、保障範圍

等，再與自己的現有醫療保險比較而作慎重考慮。

調查亦發現約半數受訪者歡迎自願醫保把保障範圍擴至「未知的已有疾病」及「不設終身可

獲保障總額上限」等。這充份顯示市民對擴大「未知的已有疾病」及「已存在的慢性疾病」（如

糖尿病等）的保障訴求。

同時，友邦香港委託獨立市場研究公司進行調查，訪問了約１０００名年齡介乎１８至６５

歲的香港市民，了解他們對醫療保障及退休計劃稅務扣減的取向。當中，接近八成人會參與或有

興趣了解自願醫保計劃詳情，接近６０％已有醫保的受訪者會額外購買或轉移至認可的自願醫保

產品。





＊陳肇始：提供有規範醫保產品，助減輕公營醫療系統壓力＊



在政府規管下，保險公司必須提高自願醫保產品的透明度，方便有意投保的市民比較並作出

最佳的選擇。

食物及衛生局局長陳肇始表示，保險業界對自願醫保的反應積極，多間保險公司均表示已獲

食衛局批准「標準計劃」及「靈活計劃」產品。她指，自願醫保為消費者提供有規範的醫保產品

，有助市民更安心購買保險產品，也能在有需要時選用私營醫療服務，從而減輕公營醫療系統的

長遠壓力。



＊不受團保保障，擬離職員工需考慮購買＊



據香港保險業聯會的資料，２０１６年團體保單住院償付比率平均只有６６％至７６％，證

明團體醫保只能發揮補貼部分住院開支的作用，因此，即使公司已提供團體醫保，市民也值得考

慮參與自願醫保，只要員工離職，團體醫保就不會再為離職員工提供保障。在職人士，尤其是計

劃轉職的人士，可因應個人需要，選擇自願醫保計劃下的認可產品，以備不時之需。

此外，自願醫保的保障全球適用（除精神科治療），若市民有需要增加保障範圍的地區覆蓋

性，則可考慮。



＊ＡＸＡ安盛：曾遭拒保者，可考慮自願醫保＊



以往坊間的醫療保險產品對於「未知已有疾病」的介定及處理手法不同，現在自願醫保清楚

列定此條文，有助保障消費者。

ＡＸＡ安盛醫務總監（醫療及僱員福利業務）邱家駿回應《環富通基金頻道》查詢時表示，

自願醫保新增不少特點，例如提升保證續保年齡、覆蓋「未知已有疾病等」。市民購買或轉投自

願醫保與否，取決於保障範圍、保費差異和再核保風險。假如曾因「未知已有疾病」而遭拒保╱

列為不保事項╱加附加費，則可考慮參與自願醫保。

雖然自願醫保受保人不會在續保時被重新核保，但投保人需在購買或轉投全新自願醫保時重

新核保。

假如投保人已有醫療保險，但有已知的身體狀況變化，建議先衡量再核保風險。

他說，一般而言，建議市民就保障範圍、保費和重新核保風險三方面考慮選購或投保自願醫

保。市民亦可按提供自願醫保計劃的保險公司之信譽、價錢、售後服務等方面作出決定。

由於「靈活計劃」包涵「標準計劃」以外的住院保障及額外附加保障，待「靈活計劃」推出

後，市民可細心比較各保險公司之「靈活計劃」而作決定。

不論是「標準計劃」或「靈活計劃」，市民亦應清楚留意保單條款、不保事項等，衡量個人

需要及能力而作決定。



＊有稅務寬減，「有折扣的醫療保險」＊



邱家駿說，市民應評核對自願醫保保費的負擔能力，或比對與現有醫保的保費。

自願醫保有稅務寬減，相對是「有折扣的醫療保險」。而且納稅人可申請直屬親屬的相關自

願醫保稅務扣減，家庭單位人士可一併考慮。



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