【自願醫保】不設終身總保額上限，保證續保至１００歲

《環富通基金頻道記者伍賜好２８日報道》有保險比較平台計算，自願醫保「標準計劃」對

於較為輕微的病患的保障率接近９０％，比市場上一般的醫保所提供的保障為多；但對於嚴重疾

病或複雜手術的保障率較低，由６０％至低於４０％，故投保人要自掏腰包，負擔仍不少。因此

，市民亦可選擇自願醫保「靈活計劃」，以增加保障。



＊「靈活計劃」具彈性，額外附加保障＊



自願醫保任何年齡介乎１５天至８０歲的香港身份證持有人均可投保，保證續保至１００歲

。其中，「標準計劃」的設計將跟從政府指引，保障範圍劃一（如承保範圍、保障限額等）；「

靈活計劃」則設具彈性的住院保障及組件式的額外附加保障。兩者的保費均由保險公司自行制定

及享有稅務寬減。



＊保費扣稅上限每名受保人８０００元，受養人數目不設上限＊



如市民為自己及其合資格受養人購買自願醫保下的認可產品，就有關計劃所繳付的合資格保

費可申請稅務扣減。每年可申請扣稅的保費上限為每名受保人８０００元，可申請扣稅的受養人

數目不設上限。

市民需留意，如果購買自願醫保時搭配其他保險計劃，只有自願醫保部分的合資格保費可申

請扣稅。

如果已經購買個人償款住院保險，是可以轉為自願醫保計劃。但市民在考慮轉移計劃時需留

意其個人醫保和自願醫保產品的條款細則及保障範圍，從而作出比較，為自己揀選合適的醫療保

障。



＊對嚴重病患及複雜手術，自願醫保的保障率只６０％－低於４０％＊



保險比較平台１０Ｌｉｆｅ選了１０個常見醫療服務的傷病個案，計算出自願醫保的「預計

保障率」，以及消費者的預計自付額。

對於較為輕微的情況，如非手術類別的發燒入院，自願醫保的保障率超過９０％，消費者僅

自掏荷包少於２０００元。針對一些非緊急的手術個案，如割痔瘡、照腸鏡、胃鏡，自願醫保的

保障率接近８０％，消費者需自付少於１萬元。

但是，一些比較複雜的情況，如癌症、骨科手術，自願醫保的保障率介乎於５０％至

６０％，但由於此等治療的醫療費用高昂，消費者的自付額亦相對地高，大概４萬元至超過１５

萬元。

因冠心病而需通波仔及置入支架，自願醫保的保障率偏低，少於４０％；以該住院連手術費

約１５萬元計，消費者便要支付１０萬元。

就著需要住院後康復治療的情況，如中風，自願醫保的保障率亦低於５０％，消費者起碼要

支付６萬元。



表列傷病個案的自願醫保預計保障率（假設受保人入住普通房）：



傷病個案 預計醫療開支 預計賠償額 預計自付額 預計保障率

（由保險公司支付） （由消費者支付） （％）

（元）

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發燒，需住院 ２１６００ １９６６０ １９４０ ９１



割痔瘡手術 ４５６００ ３６４１０ ９１９０ ８０



受傷，

進行前十字韌帶重建手術

１０６９００ ６３８５０ ４３０５０ ６０



腸鏡檢查（日間治療）

，附帶息肉切除 １８１００ １４１６０ ３９４０ ７８



腸鏡及胃鏡檢查（入院）

，附帶息肉切除 ３３１００ ２６１６０ ６９４０ ７９



肝癌，

進行肝葉切除術 ２４５８００ １２８７２０ １１７０８０ ５２



腸癌，進行腸鏡，

結腸切除術，及化療 ３７０８００ ２２００２０ １５０７８０ ５９



冠心病，需通波仔，

置入支架 １５０７００ ５３０７０ ９７６３０ ３５



中風 ９５６００ ４２２６０ ５３３４０ ４４



嚴重受傷，

進行全膝置換術 １９６２００ １１４３５０ ８１８５０ ５８

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資料來源：１０Ｌｉｆｅ



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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