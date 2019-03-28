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即市新聞

28/03/2019 16:42

【自願醫保】表列自願醫保標準計劃與一般現有市場醫療保險分別

　　《環富通基金頻道２８日專訊》自願醫保主要特色包括保證續保至１００歲（不會因受保人
健康狀況變化而重新核保、增加附加保費率或增加個別不保事項）、不設「終身可獲保障總額上
限」（每保單年度保障額為４２萬元，下一年度重新計算）等。

保障範圍擴闊至：
－未知的已有疾病
－非住院程序，包括內窺鏡、入院前後╱日間手術前後的門診護理
－精神病住院治療
－診斷成像檢測（如電腦斷層掃瞄ＣＴ、磁力共振掃瞄ＭＲＩ等）

＊表列自願醫保標準計劃與一般現有市場醫療保險分別＊

　　　　　　　　自願醫保標準計劃與一般現有市場醫療保險主要分別
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
保障項目　　　　　　　　　　自願醫保標準計劃　　　　　　　一般現有市場醫療保險

終身保障限額　　　　　　　　　　沒有　　　　　　　　　　　　　　　　有

最高賠償限額　　　　　　　　以每保單年度計　　　　　　　　以每項傷病╱每次住院計

外科醫生手術費、　　　　　．根據手術表劃分個類別：　　　．根據手術表劃分４－５個類別
麻醉科醫生費及手術室費　　　複雜╱大型╱中型╱小型　　　　或根據手術複雜程度設個別賠
　　　　　　　　　　　　　．以每項手術作賠償　　　　　　　償百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．以每項傷病╱每次住院作賠償

先進診斷成像檢測　　　　　　包括住院及門診賠償，　　　　　於住院雜費中賠償
　　　　　　　　　　　　　　須分擔３０％的合資格費用

未知的投保前已有病症　　　　首個保單年度０％；　　　　　　有可能不作賠償
　　　　　　　　　　　　　　第二個保單年度２５％；
　　　　　　　　　　　　　　第三個保單年度５０％；
　　　　　　　　　　　　　　第四個保單年度或之後１００％
　　　
先天性疾病　　　　　　　　　不包括８歲前出現或確診的先　　不包括１６－１８歲前出現或
　　　　　　　　　　　　　　天性疾病所招致的醫療服務費用　確診的先天性疾病所招致的醫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　療服務費用
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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