【自願醫保】表列自願醫保標準計劃與一般現有市場醫療保險分別

《環富通基金頻道２８日專訊》自願醫保主要特色包括保證續保至１００歲（不會因受保人

健康狀況變化而重新核保、增加附加保費率或增加個別不保事項）、不設「終身可獲保障總額上

限」（每保單年度保障額為４２萬元，下一年度重新計算）等。



保障範圍擴闊至：

－未知的已有疾病

－非住院程序，包括內窺鏡、入院前後╱日間手術前後的門診護理

－精神病住院治療

－診斷成像檢測（如電腦斷層掃瞄ＣＴ、磁力共振掃瞄ＭＲＩ等）



＊表列自願醫保標準計劃與一般現有市場醫療保險分別＊



自願醫保標準計劃與一般現有市場醫療保險主要分別

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保障項目 自願醫保標準計劃 一般現有市場醫療保險



終身保障限額 沒有 有



最高賠償限額 以每保單年度計 以每項傷病╱每次住院計



外科醫生手術費、 ．根據手術表劃分個類別： ．根據手術表劃分４－５個類別

麻醉科醫生費及手術室費 複雜╱大型╱中型╱小型 或根據手術複雜程度設個別賠

．以每項手術作賠償 償百分比

．以每項傷病╱每次住院作賠償



先進診斷成像檢測 包括住院及門診賠償， 於住院雜費中賠償

須分擔３０％的合資格費用



未知的投保前已有病症 首個保單年度０％； 有可能不作賠償

第二個保單年度２５％；

第三個保單年度５０％；

第四個保單年度或之後１００％



先天性疾病 不包括８歲前出現或確診的先 不包括１６－１８歲前出現或

天性疾病所招致的醫療服務費用 確診的先天性疾病所招致的醫

療服務費用

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＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

