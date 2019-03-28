傳中美貿談突破進展，港股升４６點收２８７７５，成交近９２２億

《經濟通通訊社２８日專訊》一連兩日的中美第八輪高級別貿易談判今日起北京展開，有傳

雙方在強制技術轉移等敏感議題上取得史無前例進展。不過，適逢今日期指結算，加上「重磅股

」建行（００９３９）業績無驚喜，港股表現牛皮，最終收市微升４６點。

恆指今早高開６５點，報２８６６３點，其後最多一度倒跌１６９點至２８５５８；然而午

後再度重拾升勢，高見２８８１６漲８８點，收市則升４６點或升０﹒１６％，報２８７７５，

主板成交９２１﹒６５億元略增１﹒２２％。國企指數收報１１２９４點，跌０﹒０９％或跌

１０點。

內地股市三大指數則全線低收，其中，滬綜指跌０﹒９２％或跌２７點，報２９９４，失守

３０００點，連同深市合共成交６６３７億元人民幣。



＊蒙牛績佳飆半成冠藍籌，中生績前軟＊



５０隻藍籌普遍向上，蒙牛（０２３１９）去年多賺逾四成八，股價抽升５﹒４７％，報

２７﹒９５元，為表現最佳藍籌。新世界（０００１７）、恆地（０００１２）、中海外

（００６８８）及會德豐（０００２０）組成財團投得啟德地皮，股份全線獲資金追捧。新世界

走高２﹒２４％，報１２﹒７６元；恆地揚０﹒５１％，報４８﹒８５元，創逾一年新高；中海

外升０﹒１７％，報２８﹒７５元；會德豐升０﹒８％報５６﹒９５元。

建行去年多賺５％，不良貸款繼續「單降」，令市場失望，股價一度跌至６﹒７４元的兩個

月低位，收市則報６﹒８２元，收低０﹒５８％。至於今日收市後放榜的工行（０１３９８）亦

軟０﹒１７％，報５﹒８元。

國壽（０２６２８）去年少賺六成半，為盈警的範圍之內，股價早段一度跌穿２０元，見

１９﹒９８元創一個月新低，最終走低０﹒４９％收２０﹒３５元。

中生製藥（０１１７７）明日（２９日）放榜，績前股價不獲追捧，逆市軟１％，報

６﹒９１元，跌穿２０天線（約６﹒９８２元），為表現最差藍籌。



＊中資汽車股個別走，內房股普遍回吐＊



中資汽車股個別發展，華晨（０１１１４）反彈３﹒９５％，報７﹒６３元。長汽

（０２３３３）連續第二日走高，今日收高２﹒３３％，報５﹒７元。比亞迪（０１２１１）雖

獲大和力撐續籲「買入」，惟股價仍挫４﹒２７％，報４７﹒１元，為表現最佳國指股。

萬科（０２２０２）折讓５％配股集資近７８億元，股價一度勁飆逾７％，高見３３﹒３６

元，惟其後投資者趁好消息出貨，升幅顯著收窄，最終僅收高０﹒９６％，報３１﹒５５元。其

他內房普遍回吐，雅居樂（０３３８３）低收２﹒４３％，報１２﹒０６元。合景泰富（０１８

１３）為上日北水淨買入規模次多的個股，惟今日股價回軟１﹒０９％，報９﹒０８元。



＊國泰收復失地，眾安在綫獲發牌攀升＊



國泰（００２９３）收購香港快運的交易或涉訴訟危機，惟股價今日收復上日所有失地，反

彈２﹒７％，報１３﹒７元。

三大中資航空股造好，國航（００７５３）去年僅多賺１％，但仍然獲中金上調一成目標價

，至１０﹒９元，帶動股價顯著上揚，收漲３﹒６％，報８﹒９１元，為表現最佳國指股。南航

（０１０５５）及東航（００６７０）則分別走高１﹒２２％及１﹒１４％，報６﹒６４元及５

﹒３３元。

其他焦點股方面，中興（００７６３）料今年首季扭虧，股價曾經飆升１４％，收市則攀升

９﹒３６％，報２３﹒９５元。眾安在綫（０６０６０）的合資公司獲發本港首批虛擬銀行牌照

，刺激股價急漲７﹒８４％，報２８﹒２元。（ｋｌ）

