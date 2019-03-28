【峯搶手機】許智峯涉搶手機案，法庭裁定表證成立

《經濟通通訊社２８日專訊》立法會議員許智峯涉嫌於去年４月在立法會搶去保安局女職員

的手機，被控３項控罪，包括犯罪或不誠實意圖取用電腦、普通襲擊和阻礙公職人員執行公務。

案件在東區裁判法院續審，控方已完成舉證，法庭裁定許智峯所涉的３項罪名表證成立，將案件

押後至下星期一（１日）續審，許智峯本人考慮或會出庭自辯。（ｃｗ）（ｚｚ）

