《經濟通通訊社２８日專訊》立法會議員許智峯涉嫌於去年４月在立法會搶去保安局女職員
的手機，被控３項控罪，包括犯罪或不誠實意圖取用電腦、普通襲擊和阻礙公職人員執行公務。
案件在東區裁判法院續審，控方已完成舉證，法庭裁定許智峯所涉的３項罪名表證成立，將案件
押後至下星期一（１日）續審，許智峯本人考慮或會出庭自辯。（ｃｗ）（ｚｚ）
28/03/2019 12:03
【峯搶手機】許智峯涉搶手機案，法庭裁定表證成立
《經濟通通訊社２８日專訊》立法會議員許智峯涉嫌於去年４月在立法會搶去保安局女職員
的手機，被控３項控罪，包括犯罪或不誠實意圖取用電腦、普通襲擊和阻礙公職人員執行公務。
案件在東區裁判法院續審，控方已完成舉證，法庭裁定許智峯所涉的３項罪名表證成立，將案件
押後至下星期一（１日）續審，許智峯本人考慮或會出庭自辯。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
|剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
|國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
|生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
|FOCUS27/03/2019
【FOCUS】華為P30再顯實力 歐洲難買侵侵「封殺帳」
|生財有道27/03/2019
《開市Good Morning》林家亨：北汽明年可升至9元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰