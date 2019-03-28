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即市新聞

28/03/2019 16:49

【檔案法】劉燕卿批法改會建議略為保守，倡參考防賄條例涵蓋範圍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》申訴專員劉燕卿任期將於月底屆滿，她舉行傳媒茶敘時表示，
申訴專員公署一直推動為公開資料立法，指出公署在進行調查時要求政府公開部份資料，政府常
有不少理由推搪，例如部門沒有相關資料，重新編製資料要大量人手資源、受制第三方而要保密
等。她認為，若事件涉重大公眾利益或受到市民廣泛關注的話，政府不應拒絕公開資料。她又指
，法改會就公開資訊法發表了諮詢文件，認為有關建議取態略嫌保守。
　　劉燕卿指，現時法改會建議的涵蓋機構不足，現時只是建議涵蓋與申訴專員公署相同的範圍
，認為應參考防止賄賂條例的涵蓋範圍，進一步納入更多公營機構。另外建議亦指有資料是可獲
絕對豁免，如保密情況下提出的資料和個人資料，劉燕卿認為應改為有限制豁免，而公眾利益是
可以凌駕於之上。她希望在日後所定的法例中，會有條款訂定何謂公眾利益。
　　劉燕卿表示，現時有部門守則容許他們用上述理由拒絕公開資料，但認為皆非好理由，除非
是涉及敏感資料，如技術性資料等，因政府部門自身也需要掌握資料，才能知道發生何事。她指
，公開資料亦有很大作用是用來監察政府，不應以人手作理由而不做。若有些守則條文窒礙政府
開誠布公地施政，更應要刪除。（ｃｗ）

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