《經濟通通訊社２８日專訊》申訴專員劉燕卿任期將於月底屆滿，她與傳媒進行茶敘時透露
，申訴專員公署正在研究會否就去年港鐵「四線齊冧」事件進行主動調查。
劉燕卿表示，已與繼任人趙慧賢順利交接，最終是否進行調查會由趙慧賢決定。不過由於申
訴專員公署只會調查涉及運用公帑的公營機構，港鐵並非調查的涵蓋範圍，公署只能調查運輸署
的交通協調中心。（ｃｗ）
28/03/2019 16:54
【四線齊冧】劉燕卿指將交由繼任人決定是否主動調查交通協調中心
《經濟通通訊社２８日專訊》申訴專員劉燕卿任期將於月底屆滿，她與傳媒進行茶敘時透露
，申訴專員公署正在研究會否就去年港鐵「四線齊冧」事件進行主動調查。
劉燕卿表示，已與繼任人趙慧賢順利交接，最終是否進行調查會由趙慧賢決定。不過由於申
訴專員公署只會調查涉及運用公帑的公營機構，港鐵並非調查的涵蓋範圍，公署只能調查運輸署
的交通協調中心。（ｃｗ）
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