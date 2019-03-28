【四線齊冧】劉燕卿指將交由繼任人決定是否主動調查交通協調中心

《經濟通通訊社２８日專訊》申訴專員劉燕卿任期將於月底屆滿，她與傳媒進行茶敘時透露

，申訴專員公署正在研究會否就去年港鐵「四線齊冧」事件進行主動調查。

劉燕卿表示，已與繼任人趙慧賢順利交接，最終是否進行調查會由趙慧賢決定。不過由於申

訴專員公署只會調查涉及運用公帑的公營機構，港鐵並非調查的涵蓋範圍，公署只能調查運輸署

的交通協調中心。（ｃｗ）

