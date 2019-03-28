《神州經脈》總理稱穩經濟措施逐見效，中美貿談在即，Ａ股失三千

《神州經脈》滬深股市今早低開高走再倒跌，滬綜指於三千點關口多番爭持，盤中最高見

３０２５點，午後房地產、保險等板塊再下跌，結果滬綜指收市再失三千，收跌０﹒９２％，報

２９９４﹒９４點；深成指跌０﹒６５％。

兩市全日成交６６３７億元（人民幣．下同），較上日（２７日）成交略減０﹒２％。



＊李克強：擴大金融業對外開放＊



國務院總理李克強出席博鰲亞洲論壇開幕式時表示，中國將繼續提升貿易便利化水平，降低

通關成本，提高通關效率，要擴大金融業對外開放，擴大外資銀行業業務範圍，對證券等業務範

圍不再單獨設限。

李克強說，今年以來，中國經濟穩定運行並出現積極變化，當前經濟穩定態勢表明前期實施

的降準、減稅等措施逐步見效。當前好的態勢不是靠量化寬鬆或大水漫灌實現的，要堅持宏觀政

策取向不變。

他表示，今年６月前要再次修訂發布外商准入負面清單，又強調要保持港澳台投資政策的連

續性、穩定性，一如既往地支持港澳台發展。《外商投資法》配套法規中將對港澳台投資做出明

確規定。



＊中美團隊正全力以赴進行談判＊



中國商務部新聞發言人高峰表示，今天下午晚些時候，美方代表團將抵達北京，今晚雙方將

舉行工作晚餐，明天將全天進行磋商。下周劉鶴將訪問華盛頓與美方舉行第９輪中美經貿磋商，

雙方將就認真落實兩國元首重要共識的方向努力。

他表示，目前沒有更多的談判信息發布，但始終相信合作是中美兩國最好的選擇，這不僅有

利於兩國和兩國人民，也有利於整個世界。

高峰又表示，中國政府從來沒有強制外國企業轉讓技術的政策，新修訂的《外商投資法》第

２２條明確規定技術合作的條件由投資各方遵循公平原則，平等協商確定，行政機關及其工作人

員不得利用行政手段強制轉讓技術，進一步從法律上給予了保障。



＊社科院：重點城市樓房成交量回落＊



中國社會科學院財經戰略研究院發布的《中國住房市場發展月度分析報告》指出，今年２月

，較多城市房價出現試探性上漲，重點城市成交量季節性回落。

２月，全國房價總體止跌回漲，上漲城市個數較快增加。１４２個樣本城市房價平均環比上

漲０﹒３５５％，環比漲幅比上月擴大０﹒４９４個百分點。１４２個樣本城市中，房價環比上

漲城市９４個，佔樣本數的６６﹒２％，比上月增加３９個。



＊央企投資方案很快批覆＊



國務院國資委主任肖亞慶在博鰲亞洲論壇開幕大會後表示，央企投資運營公司試點單位上報

的方案很快會批覆，中央政府正在積極推動中。

他又表示，上海和深圳的國資國企改革很多走在前列。兩地國資國企綜合改革試驗中，既有

國資監管的改革，也有企業本身的改革，又有根據行業特點進行改革和創新的結合，上海和深圳

改革做得很好。目前先試一試、看一看，做得好的經驗再推廣。（ｃａ）

