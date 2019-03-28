《鍾之日記》中美明日磋商，魚缸牛皮小升

《鍾之日記》３月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



一連兩日的中美第八輪高級別貿易談判今日起北京展開，有傳雙方在強制技術轉移等敏感議

題上取得史無前例進展。中國商務部新聞發言人高峰在下午的例行記者會上表示，國務院副總理

劉鶴與美國貿易代表萊特希澤的代表團將於今晚舉行工作晚餐，明天將全天進行磋商。

在海南出席博鰲論壇的國務院總理李克強表示，中美兩國之間不存在信任赤字，而且要防止

信任赤字的發生。他希望中美貿易磋商能夠達成成果。

李克強又指中國將繼續提升貿易便利化水平，要明顯降低通關成本、提高通關效率，及擴大

服務業特別是金融業對外開放。而今年以來，中國經濟穩定運行並出現一些積極變化，表明前期

中國實施降準、減稅等措施逐步見效。



＊港股牛皮，中興首季成績亮眼衝高＊



香江魚缸今早高開６５點，報２８６６３點，其後最多一度倒跌１６９點至２８５５８；然

而午後再度重拾升勢，適逢今日期指結算，港股表現牛皮，最終收市微升４６點或０﹒１６％，

報２８７７５，主板成交９２１﹒６５億元略增１﹒２２％。

中興通訊（００７６３）（深：００００６３）去年虧損６９﹒８３億元，不派息。不過中

興料今年首季扭虧轉賺介乎８億至１２億元，因去年同期有罰款而虧損。中興通訊預告首季成績

亮眼，提振股價，Ｈ股大漲９﹒４％，Ａ股更直接漲停。



＊獨角獸入駐Ａ場科創板，表現受期待＊



滬深股市今早低開高走再倒跌，滬綜指於三千點關口多番爭持，盤中最高見３０２５點，午

後房地產、保險等板塊再下跌，結果滬綜指收市再失三千，收跌０﹒９２％，報２９９４﹒９４

點；深成指跌０﹒６５％。兩市全日成交６６３７億元（人民幣．下同），較上日（２７日）成

交略減０﹒２％。

上交所公布科創板第二批獲得受理企業的名單，名單中有８家企業正式進入受理流程，其中

包括計算機視覺人工智能獨角獸虹軟科技，以及量子通信龍頭企業科大國盾。



＊建行業績欠驚喜，發虛擬牌或推高存款息＊



建設銀行（００９３９）成績表平平無奇，２０１８年純利錄得約２５４６﹒５５億元，升

約５﹒１１％。績後多家大行發報告指該行的純利低於預期，但普遍都維持對建行的評級，同時

對來年的預測則較為審慎。

交銀國際發報告指，建行純利增長較預期低１﹒９％，主要是由於高於預期的撥備，但收入

及撥備前利潤則略高於其預期。維持對建行「中性」評級，認為建行審慎的不良分類和撥備，使

公司在經濟下行期間具有較佳的防守性。大摩報告就稱，雖然建行淨息差受壓，但該行去年第四

季整體增長維持審慎，予「增持」評級，Ｈ股目標價為９﹒３港元。

建行今日略有沽壓，早段一度低見６﹒７４港元，收跌０﹒６％，報６﹒８２港元。

銀行業另一熱話莫過於金管局昨日（２７日）發出首批３個虛擬銀行牌照，包括中銀香港（

０２３８８）及怡和集團組成的合資公司、渣打香港及香港電訊（０６８２３）組成的合資公司

，以及眾安在綫（０６０６０）和百仕達（０１１６８）組成的合資公司。牌照今日生效。

百仕達飆９﹒１％，眾安在綫大漲７﹒８％，香港電訊微揚０﹒６％，中銀亦微升

０﹒３％。而銀行股則互有漲跌，滙豐（００００５）微跌０﹒２％，東亞銀行（０００２３）

亦跌０﹒６％，恆生銀行（０００１１）則升０﹒５％。



＊康希諾疫苗概念夠新鮮，首掛即飆５７％＊



去年以來新股市場一直萎靡不振，備受期待的新經濟股小米（０１８１０）或生物科技公司

歌禮製藥（０１６７２），都面臨上市後即潛水的尷尬境地，不過同樣以生物科技公司身份上市

的康希諾生物（０６１８５），為新股市場帶來一陣春風。康希諾生物公開認購錄得

８９﹒８３倍超購的好成績，以上限定價２２港元，集資淨額約１１﹒５１億港元，首日掛牌收

市報３４﹒７港元，比上市價高出５７﹒７％，若不考慮交易費用，以收市價計每手賺２５４０

港元。

資本市場對康希諾生物寄予厚望，主要有兩點，其一康希諾生物參與研發的伊波拉病毒疫苗

，獲世衞確認安全有效，令公司一戰成名；其二港股的醫藥板塊人丁興旺，卻一直不見疫苗公司

的蹤影，康希諾生物今次上市，可謂是港股疫苗第一股，概念性爆燈。

至於同日上市掛牌的新東方在綫（０１７９７）來頭也不少，其母企是知名內地教育集團新

東方，公司主席就是口不遮攔的奇人俞敏洪。俞敏洪曾經在公開場合表示，女性的墮落導致中國

墮落，引發大量批評，俞敏洪今日亦不留口，在港交所大堂對傳媒表示，若早知有科創板就有可

能回歸Ａ股上市。東方在綫今日掛牌收報１０﹒２港元，平上市價。



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