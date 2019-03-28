【科創板】第二批科創板企業影子股一覽

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》首批科創板受理企業出爐後，相關影子股

受到熱炒。隨著上交所昨日公布科創板第二批８間受理企業，相關影子股同樣備受關注。

－第二批受理企業中，微芯生物是原創新分子實體藥物生產商，具備完整的從藥物作用靶點發

現與確證、先導分子的發現與評價到新藥臨床開發、產業化、學術推廣及銷售能力的高新技術企

業。公司２０１６至２０１８年營業收入分別為８５３６﹒４４萬元（人民幣．下同）、１﹒１

億元、１﹒５億元；淨利潤分別為５３９﹒９２萬元、２５９０﹒５４萬元、３１２７﹒６２萬

元。

影子股：搜於特（深：００２５０３）投資１０００萬元入股的杭州南海成長創科投資合夥

企業間接參股；深圳能源（深：００００２７）、廣深鐵路（滬：６０１３３３）、中興通訊（

００７６３）（深：００００６３）、大眾公用（滬：６００６３５）、粵電力Ａ

（深：０００５３９）通過深圳市創新投資集團有限公司間接持股。



－特寶生物是一家主要從事重組蛋白質及其長效修飾藥物研發、生產及銷售的創新型生物醫藥

企業，已開發完成４個治療用生物技術產品，主要用於病毒性肝炎、惡性腫瘤等疾病的治療。公

司２０１６至２０１８年營收分別為２﹒８億元、３﹒２億元和４﹒５億元；淨利潤分別為

２９３１﹒４１萬元、５１６﹒８６萬元、１６００﹒２９萬元。

影子股：通化東寶（滬：６００８６７）持有特寶生物３３﹒９４％的股權。



－二十一世紀空間技術是自主遙感衛星運控及地球空間信息大數據服務商，主營業務為基於自

主運控自有遙感衛星的數據獲取、處理分析及銷售和空間信息綜合應用服務。２０１６至

２０１８年，營業收入分別為２﹒８億元、４﹒６億元、６億元；淨利潤分別為１５８４﹒９７

萬元、４６３５﹒５９萬元、７２０２﹒３４萬元。

影子股：北京城建（滬：６００２６６）持股４﹒１％。



－虹軟科技致力於視覺人工智能技術的研發和應用，堅持以原創技術為核心驅動力，在全球範

圍內為智能手機、智能汽車、物聯網（ＩｏＴ）等智能設備提供一站式視覺人工智能解決方案。

２０１６至２０１８年公司營業收入分別為２﹒６億元、３﹒５億元、４﹒６億元；淨利潤分別

為７２７９﹒０２萬元、７４３５﹒８１萬元、１﹒８億元。

影子股：通鼎互聯（深：００２４９１）持有華泰瑞麟２０％的出資，華孚時尚

（深：００２０４２）為華泰瑞麟有限合夥人，均通過華泰瑞麟間接參股了虹軟科技

（１﹒８２％）；思美傳媒（深：００２７１２）、美盛文化（深：００２６９９）、華策影視

（深：３００１３３）通過浙江成長文化產業股權投資基金間接持股（０﹒６４％）；華昌化工

（深：００２２７４）通過蘇州瑞華投資合夥企業間接持股虹（０﹒６７４２％）；中超控股

（深：００２４７１）通過江蘇民營投資控股有限公司間接參股。



－貝斯達專注於大型醫學影像診斷設備的研發、生產和銷售，是一家集研發、製造、銷售、服

務為一體的大型醫學影像診斷設備提供商。２０１６至２０１８年公司營業收入分別３﹒６億元

、４﹒２億元、４﹒７億元；淨利潤分比為９３３０﹒９２萬元、１億元、１﹒１億元。

影子股：溫氏股份（深：３００４９８）２０１７年通過廣東溫氏投資參與定增；東方證券

（滬：６００９５８）、天風證券（滬：６０１１６２）曾參與定增。



－科大國盾主要從事量子通信產品的研發、生產、銷售及技術服務，為各類光纖量子保密通信

網絡以及星地一體廣域量子保密通信地面站的建設系統地提供軟硬件產品。２０１６至２０１８

年公司主營業務收入分別２﹒１億元、２﹒７億元和２﹒６億元，淨利潤分別為５８７５﹒３６

萬元、７４３１﹒４５萬元、７１８９﹒１４萬元。

影子股：神州信息（深：０００５５５）持有科大國盾少量股權；銀輪股份

（深：００２１２６）間接持有科大國盾約０﹒３８％股份；浙江東方（滬：６００１２０）通

過認購的兆富基金持有部分科大國盾股份（４﹒３４％）；光迅科技（深：００２２８１）與科

大國盾共同投資設立了山東國迅量子芯科技有限公司。



－光峰科技是一家擁有原創技術、核心專利、核心器件研發製造能力的激光顯示科技企業。

２０１６至２０１８年公司營業收入分別為３﹒５億元、８﹒１億元、１３﹒８億元；淨利潤

１８０１﹒５萬元、１﹒１億元、２﹒１億元。

影子股：ＣＩＴＩＣＰＥ持有光峰科技１０﹒９％的股份，中信證券（０６０３０）

（滬：６０００３０）旗下公司是ＣＩＴＩＣＰＥ合夥人；深圳市創新投資間接持有光峰科技部

分股權，大眾公用、深圳能源、粵電力Ａ、廣深鐵路、中興通訊持有深創投股權。



華興源創是國內檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商，主要從事平板顯示及集成電路的

檢測設備研發、生產和銷售，公司主要產品應用於ＬＣＤ與ＯＬＥＤ平板顯示、集成電路、汽車

電子等行業。２０１６至２０１８年公司營業收入分別為５﹒２億元、１３﹒７億元及１０﹒１

億元；淨利潤分別為１﹒８億元、２﹒１億元及２﹒４億元。

