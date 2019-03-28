【補貼退坡】方正證券：雙積分等措施護航，新能源車發展趨勢不改

《經濟通通訊社２８日專訊》中國財政部、發改委等部委，日前聯合發布通知，將降低新能

源車的補貼標準。方正證券評論指，補貼退坡旨在培養產業鏈自身的「造血功能」，使新能源汽

車產業鏈向著市場化的方向發展。

評論亦指，在雙積分政策等措施的保駕護航下，補貼退坡不會改變新能源汽車長期向上發展

的趨勢，動力電池長期需求受補貼退坡影響有限，因此，補貼退坡對動力電池企業產能擴張的影

響也有限，亦不會對鋰電設備板塊有太大衝擊。（ａｃ）

