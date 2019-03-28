【博鰲論壇】肖亞慶：央企投資公司試點單位上報方案很快會批覆

《經濟通通訊社２８日專訊》國務院國資委主任肖亞慶在博鰲亞洲論壇開幕大會後表示，央

企投資運營公司試點單位上報的方案很快會批覆，中央政府正在積極推動中。

他又表示，上海和深圳的國資國企改革很多走在前列。兩地國資國企綜合改革試驗中，既有

國資監管的改革，也有企業本身的改革，又有根據行業特點進行改革和創新的結合，上海和深圳

改革做得很好。目前先試一試、看一看，做得好的經驗再推廣。（ｃａ）

