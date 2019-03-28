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28/03/2019 14:00

【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：人民幣２月國際支付佔比創４個月低位

　　《經濟通通訊社２８日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，２月
人民幣維持國際支付第五大最活躍貨幣，其份額從去年１月的２﹒１５％降至１﹒８５％，創四
個月新低，這主要受春節因素影響。
　　數據並顯示，２月人民幣支付金額相比１月下降２６﹒４７％，而同期其他所有支付貨幣的
結算總額則下降１４﹒３％。若只按國際支付份額，歐元區內的支付除外，人民幣在２月仍然保
持第八位，份額為１﹒１５％。（ｃａ）

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