【科創板】深圳金管局：深交所將積極爭取創業板實行註冊制試點

《經濟通通訊社２８日專訊》上海開設科創板，以註冊制為最大亮點，吸引了不少科研企業

甚至是獨角獸遞表申請上市，難免令深圳創業板的定位變得模糊不清，市場擔心科創板開板之後

，將引發創業板走資潮。

據《證券時報》旗下網媒報道，深圳金管局表示，深交所全力推進註冊制改革籌備工作，並

就改革事宜與中證監保持溝通，積極爭取創業板註冊制試點。深圳金管局將在中證監統一部署下

，依職積極配合推動創業板註冊制改革工作。（ｅｙ）

