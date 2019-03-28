【ＦＯＣＵＳ】虛擬銀行ｄａｔａ致勝，未來帳戶勢趨個性化

【ＦＯＣＵＳ】「Ｂａｎｋｉｎｇ ｉｓ ｎｏ ｌｏｎｇｅｒ ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ

ｙｏｕ ｇｏ，ｂｕｔ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ｙｏｕ ｄｏ」，隨著香港金管局周三（２７日

）傍晚宣布發出３張虛擬銀行牌照，再印證「金融創新教父」Ｂｒｅｔｔ Ｋｉｎｇ的預言。

首批選出分別由渣打、中銀及眾安牽頭的３間合資公司，背後皆有科技公司參與，後兩者更

具中資背景。可以預見，虛擬銀行正式啟航，不單將攪動香港傳統零售銀行業務的池水，改變港

人體驗，甚或掀起一輪轉存潮；更重要的是，有助推動銀行帳戶從支付工具向預算、理財的個性

化工具升級，提升香港ＦｉｎＴｅｃｈ創新實力和國際金融中心地位。



＊優勢不言而喻，初期或高息搶客＊



今次獲得虛擬銀行牌照的３間財團分別是：１）渣打香港控股、包括電盈（００００８）、

香港電訊（０６８２３）、攜程金融的ＳＣ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ；２）中銀

香港（０２３８８）為大股東、包括京東數科、怡和集團的Ｌｉｖｉ ＶＢ；３）眾安在線

（０６０６０）攜百仕達（０１１６８）的眾安虛擬金融。騰訊系（００７００）財付通及阿里

系螞蟻金服則大熱倒灶，或需等候下一輪發牌。

跟前海微眾銀行、浙江網商銀行等內地「互聯網銀行」相若，香港的「虛擬銀行」亦不設實

體分行，只通過互聯網為客戶遙距開設戶口和提供各類銀行服務。儘管傳統銀行早已推出網上銀

行、手機ＡＰＰ等數字平台，但若以英國虛擬銀行Ｒｅｖｏｌｕｔ只需上傳身份證件、自拍照，

即可申請信用卡為例，虛擬銀行的優勢不言而喻。

加上虛擬銀行省卻實體租金、人工等成本，且同受香港「存款保障計劃」保障，若以餘額寶

式「較高息＋不設最低門檻」的方式搶存，初期業務或現爆發式增長。更有分析師預計，部分較

成功的虛擬銀行未來兩三年的存款規模，或超越本地中小型銀行。



＊重點在預知需要，開發特色產品＊



不過，按Ｂｒｅｔｔ Ｋｉｎｇ「銀行業已進入４﹒０時代」的觀點，存貸款、在線支付顯

然已並非一眾角逐虛擬銀行牌照巨頭的重點，未來的商機在於依靠大數據分析，針對客戶消費模

式量身提供預算、理財服務。

不久前估值躋身獨角獸之列的英國虛擬銀行Ｍｏｎｚｏ，其功能已大幅拋甩傳統銀行。除了

境外消費或提款免手續費、即時免手續費換匯、類似「轉數快」的快速拆帳等服務，更提供多人

管理帳戶、消費結餘存款、自動預測未來支出等功能。

對香港的虛擬銀行而言，以存貸業務獲取用戶僅是開始，通過互聯網獲得大數據，進而洞悉

客戶行為改變及預知未來需要，開發出特色保險、基金、理財等產品開拓市場，甚至劍指大灣區

及東南亞提供跨境金融服務，料才是趨勢所在。

憧憬Ｂｉｇ ｄａｔａ致勝的虛擬銀行，能否成功改善港人財務生活和金融服務生態？雖說

言之尚早但卻引人期待。（經濟通通訊社 俞瑾）

