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28/03/2019 17:38

【博鰲論壇】雷軍：小米肯定要成為中國首批５Ｇ手機提供者

　　《經濟通通訊社２８日專訊》小米創始人雷軍出席博鰲亞洲論壇期間表示，今年算是５Ｇ元
年，小米肯定要成為中國第一批５Ｇ手機提供者，為應對明年、後年的５Ｇ手機換機潮做精心準
備，及盡快更新產品線。
　　他表示，目前剛剛推出的５Ｇ技術復雜度、成本和售價都較高，小米會思考怎樣進一步提高
性價比，盡快使５Ｇ手機普及。而關於可折疊手機目前還不夠成熟，小米還在持續研發中，等時
機成熟了才會大規模量產。
　　雷軍還稱，小米去年總營收１７４９億元、淨利８６億元，有極大可能進入世界５００強企
業。（ｊｙ）

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