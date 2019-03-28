【企業盈警】北方礦業（０４３３）料去年虧損逾５億元，商譽減值

《經濟通通訊社２８日專訊》北方礦業（００４３３）預期，截至去年１２月３１日止年度

虧損將較２０１７年度虧損約１﹒４６億元將增加約２﹒６１倍，即約５﹒２７億元，主因無形

資產攤銷增加、金融資產減值虧損、商譽減值虧損及銀行貸款及其他借款產生的融資成本。

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